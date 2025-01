Todo por la pasta

Me pregunta un chavalito con esa inocencia propia de los críos, bueno, de algunos críos, la razón por la cual la Supercopa de España se celebra en un país árabe. Por qué no se celebra en España como sería de recibo. La verdad es que de estas cuestiones y los tejemanejes de clubes y Federación, no tengo ni idea. En vista de que el chavalito insistía opté por decirle que debía ser por una cuestión de dinero. Le he preguntado a mi amigo Rogelio Lorenzo y me ha dicho que no iba desencaminada. El vil metal y los "tejemanejes" a los que aludía antes son la causa de esta rareza que se produce en el ámbito del deporte rey.

En tiempos de Rubiales, la Real Federación Española de Fútbol, decidió cambiar la manera en la que se disputaba el campeonato. Independientemente de esas cuestiones, lo cierto es que desde 2020, cuando se celebró la primera edición, la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. Sólo la pandemia pudo interrumpir la racha que, una vez levantado el veto sanitario, volvió al país árabe.

El asunto no es baladí. La Real Federación de Rubiales firmó un contrato por el cual Arabia Saudí se agenciaría la Supercopa de España a cambio de 240 millones, una pasta gansa, a repartir entre Federación, clubes e intermediarios. Supongo que en el apartado "intermediarios", entrará en juego Piqué que se ha destapado como un lince en esto de la intermediación. Aquí nadie pierde, con los árabes todos ganan, no es de extrañar dadas las cantidades astronómicas que manejan para hacerse con esto, con este y con todo lo que sea susceptible de ser comprado con el petrodólar.

¿La Hacienda pública española controla estas cosas o el fútbol tiene bula? Constantemente pasan cosas muy raras, fíjese usted en lo del Barça y Dani Olmo. ¿Dónde van las leyes? Donde quieren los Reyes. Pero no en una monarquía parlamentaria como la nuestra. Los monarcas a los que me refiero son los reyezuelos del fútbol y los "eméritos", como Gerard Piqué. Catalán tenía que ser. No lo digo en tono peyorativo. Muy por el contario.

Lo cierto es que la Supercopa, en teoría de España, seguirá celebrándose en Arabia Saudí hasta el 2030, por unos 30 millones más de euros al año. n

Suscríbete para seguir leyendo