Aunque varios jueces están inmersos en la investigación de diversos casos de corrupción, de tráfico de influencias, de revelación de secretos… que de una u otra forma puede que afecten al presidente del Gobierno, hasta el punto de hacerlo caer, lo más probable es que esto no suceda porque quien nos mal gobierna siempre tiene alguna carta en la manga que, cuando las cosas se ponen mal, no tiene ningún reparo en sacar para intentar ganar la partida, como de costumbre, haciendo trampas.

La obsesión de Sánchez por mantenerse en el poder le ha hecho ser merecedor de todo tipo de calificativos e improperios, que servidor entiende se merece; pero como a él todo le resbala, ahí lo tenemos intentando "la penúltima": una ley para evitar que los miembros de su familia, entre otros, puedan ser señalados por cualquier acusación popular que, pudiendo encontrar indicios de delito en sus procederes, quiera denunciarlos. Y con el agravante de que, caso de aprobarse la referida ley, que pretende limitar la acusación popular y algunos llaman ya "Ley Begoña", tendría carácter retroactivo, lo que supondría dejar sin efecto los casos que ya están siendo investigados. "Blanco y en botella" lo que pretende el indecente presidente que seguimos soportando. Me faltan palabras para mostrar mi indignación por lo que pretende hacer ahora el incalificable personaje al que, por desgracia, y porque lo quieren quienes odian a España, tenemos de presidente de la Nación.

Lástima que los ciudadanos, a estas alturas de la legislatura y sabiendo como son las cosas ("tú dame tu voto que yo, a cambio, intentaré darte cuanto me vayas pidiendo"), poco o nada podemos hacer, más que esperar a que algunos de los socios de Sánchez se vuelvan personas decentes y en un arrebato de cordura dejen de apoyarle. Si tal circunstancia no se llegara a dar ¡Que Dios nos coja confesados! Porque Sánchez, ya nos lo ha demostrado, no tiene límites.

Y que nadie se conforme con comparar lo que pasa en España con lo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo en Venezuela, porque el mero hecho de haber visto tantas veces a Zapatero –defensor y cómplice de Sánchez donde los haya– sentado al lado de Maduro y sonriendo como si nada…, da una idea del lado de quién está nuestro presidente. Y si no, que lo demuestre.

Si fue capaz de engañar hasta a su electorado en la campaña electoral previa a las elecciones generales celebradas el 23 de julio de2023, ocultandole sus intenciones de amnistiar a los que tiempo atrás se comprometió a llevar ante la justicia (Sánchez, 5 de noviembre de 2019: "Puigdemont es un prófugo de la justicia, y yo, aquí y ahora, me comprometo a traerle de vuelta a España para que rinda cuentas ante la justicia…"), y más recientemente ha sido también capaz de hacer dejación de sus funciones, al abandonar a su suerte a las víctimas de la DANA, única y exclusivamente para propiciar el desgaste de un adversario político, díganme ustedes, estimados lectores: ¿qué no estará dispuesto a hacer el egocéntrico personaje que gobierna España, cuando empiece a echar cuentas de nuevo y vea que no le dan los votos para seguir dónde está...? Habiendo visto Sánchez lo que ha hecho Maduro, me temo cualquier cosa.

¡Despierta, país!

