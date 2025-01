Pues claro que es noticia que don Fernando Valera, obispo de Zamora, abandone su vivienda en el Palacio Episcopal para trasladarse a un pisito de 75 metros cuadrados, situado en el casco antiguo de Zamora. Este obispo rompe moldes. Como que no es un obispo ad hoc. Aquellos que llevaban mal y enquistado el hecho de que los obispos habiten un "palacio" tendrán que tragarse sus críticas. Las críticas y la conocida frase de "vivir como un obispo". Con Monseñor Valera hemos topado.

Estimo que don Fernando ha traído austeridad y cambios. Eso es público y notorio. A veces tengo la sensación de que no está bien asesorado, de que son muchos los cantos de sirena que pueden llegar a perturbarle, por eso confío en su buen criterio, el personal, con el deseo de que "nada le turbe, nada le espante; todo se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta". He ahí la clave. Además pienso que de paciencia don Fernando va bien servido. ¡Anda que no tiene que aguantar! Dentro y fuera.

Creo que ha dado una lección de humildad con esta decisión de la que deberían tomar nota aquellos sacerdotes que viven instalados, no ya en la comodidad, sino en el lujo. A alguno que otro le va una marcha que no es propia de su ministerio, una marcha que chirria mucho, porque lo que hacen no siempre se corresponde con lo que dicen. A diferencia de los que van a lo suyo, que no es lo de los demás, don Fernando actúa de forma sinodal. Sabido es que la sinodalidad no es solo una palabra. Es una actitud, un comportamiento, una forma de actuar, de ser, de estar, de caminar unidos, de escucharse mutuamente, de servir al mundo y no servirse de él. Por lo tanto, bien pensado lo de ceder el que hasta ahora era su espacio más íntimo, el del hogar, a los sacerdotes válidos.

La "sublime" decisión del obispo de Zamora está siendo muy comentada y muy bien recibida. Hay de todo en la viña del Señor, pero a una inmensa mayoría le ha parecido más que un gesto, más que un detalle. No podemos poner en duda su humildad. Monseñor se muda, fuera del Palacio Episcopal, a un pisito de "soltero". Vaya que es noticia.

