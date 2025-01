El ayuntamiento más rico de la provincia

Resulta que el pueblo de Pozuelo de Tábara, conocido sobre todo por la mascarada del personaje llamado El Tafarrón que hace sonar sus cencerros por navidad, va a sonar aún más y ser más famoso porque su ayuntamiento se va a convertir en el más rico de la provincia, según se recoge en una información de este diario.

Supongo que no se está hablando en términos absolutos del presupuesto municipal, en cuyo caso tendría que superar los 79 millones de la capital –¡ojalá lo fuera!– sino en relación a los 145 habitantes censados. Pero no deja de ser una buena y sorprendente noticia, esperamos que alejada de eso que llaman rumores, bulos o "fake news".

–¿Por fin el gobierno se ha acordado de nosotros y va a ponernos una instalación o servicio público que cree puestos de trabajo y que traiga riqueza? ¿Alguna industria ha decidido afincarse en el término municipal de Pozuelo? – se preguntan en la barra del bar y la cola del pan.

–No hombre, mujer, el dinero –según pone La Opinión– llegará caído del cielo: del sol y del aire.

– Pues o se explica o no lo entiendo, porque si algo sabemos los que labramos la tierra es que el dinero no cae del cielo –replican los más escépticos–.

En el ayuntamiento de Pozuelo acaban de aprobar una ordenanza por la que las instalaciones de energía solar y eólica que atraviesan los 25 kilómetros cuadrados del municipio tendrán que pagar por ocupar el suelo, el vuelo y el subsuelo de las vías públicas. Por ocupar el suelo pagarán los transformadores, postes, columnas y puntales; por el vuelo, las líneas eléctricas, palomillas y montantes; y por el subsuelo, los mismos elementos si son subterráneos. Todo a razón de 50 céntimos por metro cuadrado o lineal.

–Los centimines no parece que sean una verdadera fortuna, pero todo suma en un presupuesto de menos de 200.000 euros que tiene ahora el ayuntamiento –piensan los más optimistas–.

–Pero que lo aprobemos nosotros en el ayuntamiento no garantiza que las empresas paguen al céntimo ¡Mirad lo que está pasando en otros pueblos con las eléctricas, que andan en pleitos para cobrar!

–Más de veinte sentencias desfavorables a la empresa –desde el Contencioso en Zamora, pasando por el Superior de Castilla y León y llegando a Supremo– ha tenido que perder Unión Fenosa en Porto para que al final el Supremo la haya obligado a pagar 75.000 euros al año al ayuntamiento. Y aún falta el fallo de tres años.

– Pues no parece que nos vaya a sacar de pobres, ¡porque en Porto tienen todo el término ocupado por embalses y presas hidroeléctricas!

Hace dos años ya denunciábamos desde Izquierda Unida que sólo en el mes de diciembre había 10 ayuntamientos de pueblos con embalses de la comarca de Sayago que habían cobrado a las empresas eléctricas por eso del suelo, vuelo y subsuelo ocupado por sus instalaciones, y que por sentencia judicial tenían que devolver cerca de 2 millones de los impuestos y tasas recaudados por la Diputación. Además fue en un año especialmente seco en el que se vaciaron los embalses para producir electricidad pero se quedaron sin agua potable en los pueblos.

– Como casi todos los años ¡Y menos mal que la Diputación en esto se ha portado y está ayudando a los ayuntamientos!

–Pues más vale que les ayude antes de poner las nuevas instalaciones de energía que están ocupando las tierras de todos los pueblos.

Se trata de las nuevas instalaciones de huertos solares y de molinos eólicos que están saturando el campo y los espacios naturales. Y sobre todo de las más recientes de biogás o bio-metano que van por el mismo camino, y que si son causa de desconfianza entre los habitantes de los pueblos, no lo son tanto entre los alcaldes que son tentados por tener el ayuntamiento más rico de la provincia, como dicen que va a pasar con Pozuelo de Tábara.

O el más puntero en las nuevas tecnologías de la energía, como se defiende en El Cubo del Vino con la planta de biogás proyectada para producir gas verde a partir de los residuos agroganaderos como el purín y el estiércol, que va a suponer el desarrollo económico de la zona y la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, sin olor a purín y sin emisiones de gases a la atmósfera.

–Pues con lo que huelen los purines y el estiércol –dicen de nuevo los más incrédulos–.

–También era una tecnología pionera y un hito de la ingeniería la presa de Ricobayo para producir electricidad ¡Y se contrataron cerca de tres mil trabajadores! Cómo sería de importante, que hasta se construyó un poblado para que viviera tanta gente, con todos los servicios necesarios.

Al menos el Poblado del Esla se mantiene con casas rurales rehabilitadas para disfrute turístico de los empleados de la eléctrica jubilados o prejubilados, después de que quedara casi vacío tras la construcción de la presa. Pero otras instalaciones, como pasó con el Salto de Castro, el poblado con "44 viviendas, bar, iglesia, escuela, hospedería, piscina, zonas deportivas y antiguo cuartel de la guardia civil" –según consta en los portales inmobiliarios- se quedó vacío o vaciado, se vendió a un empresario por 300.000€ para hacer un complejo de turismo rural, y vuelve ahora a venderse por casi el doble de dinero. Aunque nadie lo compra, pese a que podría instalarse “hasta un barco turístico”, según publicitan las inmobiliarias.

–¿Y qué pasó con los puestos de trabajo que se iban a crear para el mantenimiento e estas enormes y modernas instalaciones?

–Pues que eran tan avanzadas y punteras, que gracias a la tecnología moderna no necesitan mano de obra antigua para su funcionamiento. Todo se regula con ordenadores y a distancia. Desde Bilbao, tal vez.

–O desde la India –según he leído- que es la mano de obra tecnológica más barata.

–Entonces, lo de los puestos de trabajo de las plantas que dicen los defensores del biogás en El Cubo del Vino ¿puede llevar el mismo camino?

–¿Y dejan de oler los purines y el estiércol?

– Menos desconfianza, que la energía será green, o verde.

–Entonces, estarán de acuerdo los ecologistas.

Los grupos que se oponen a las instalaciones de biogás no lo hacen porque produzcan energía transformando los residuos, sino porque por las dimensiones previstas además tratarán residuos de otras zonas. Y lo que se produce reduciendo emisiones, las aumenta con el transporte de los productos y residuos.

–Bueno, al menos se trata de empresas de producción de energía verde, y no de las que construyeron las presas y embalses, que sólo se preocuparon de sus beneficios y nos dejaron sin pueblos, sin tierra, sin agua, sin luz en el pueblo, sin pagarnos por el vuelo y el suelo y subsuelo, y con poblados vacíos que venden a precio de mercado en vez de alquilárselos a los jóvenes para que vengan a vivir aquí.

Pues resulta que no: que se trata de las mismas empresas que hicieron todo lo que sabemos por experiencia, y que cuando ha llegado el tiempo de revertir las instalaciones al Estado, han recurrido a los tribunales pidiendo compensaciones.

–O sea, que nuestros pueblos también se quedan sin poder pedir al Estado las indemnizaciones o contrapartidas que tantos años les negaron las empresas hidroeléctricas.

–Es que se trata de las mismas empresas con distintos colores. Ahora toca verde y bio.

Y Pozuelo de Tábara será el pueblo con el ayuntamiento más rico de la provincia. Y el biogás creará puestos de trabajo y contribuirá al desarrollo de Zamora. Y pagaran al ayuntamiento por el suelo, vuelo, subsuelo o por algo más. Y contratarán a jóvenes de la zona. Y nos ayudará a tiempo la diputación, y no sólo cuando no haya más remedio que acudir a los tribunales. Y la Junta hará un plan de regulación de las instalaciones de biogás...

Y el Estado favorecerá con la fiscalidad diferenciada... Bueno, eso tal vez no toca ahora porque se están poniendo las plantas sin necesidad de incentivos fiscales, parece.

–Pues eso es lo que genera dudas. No sé, pero si es tan bueno: ¿Por qué no hay competencia entre territorios para albergar las plantas de biogás? ¿Y por qué las ponen en Zamora si no lo hemos pedido?

