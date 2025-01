La comparecencia ante la jueza del "hermanísimo" nos ha dejado a la mayoría de españoles de un aire. ¡Qué desastre! ¡Qué desmemoria! Quien más quien menos todos hemos sentido vergüenza, rabia, aversión, coraje, animosidad, risa y ¡yo qué sé! Con el tono de voz clonado, las respuestas de David Sánchez Pérez-Castejón han puesto de manifiesto que hay gato encerrado en el asunto de su contratación, que todo en derredor es una pantomima, que esta señor no sabe ni el día en el que vive. Peor no lo pudo hacer, hasta el punto de que parece llevar a gala el verso aquel de la famosa letrilla de Luis de Góngora: "Ande yo caliente y ríase la gente", con todo lo que sigue hasta completarlo.

El pobre, es un decir, no se acordaba de nada. Su comparecencia fue más propia de un sainete, digno de Arniches o de los hermanos Álvarez Quintero. Me encantó la jueza de instrucción de Badajoz, porque no dejaba nada al albur. Daba la sensación de que el compareciente quería reírse de la magistrada pero tengo para mí que fue ella la que se rio de semejante esperpento.

La desmemoria del "hermanísimo" es de nota. No entiendo mucho de estas cosas pero daba la sensación o bien de que estaba tomando el pelo a la jueza o que sufría un surmenaje intelectual. Aunque se vio claramente que de intelecto va escaso. Por no recordar, no recuerda cuantos días trabaja al año e ignora cuales son sus tareas laborales. Si de verdad padece surmenaje que se lo haga ver cuanto antes. Aunque me temo que no responde a los síntomas. No veo yo a David Sánchez padeciendo un colapso intelectual por agotamiento o por sobrecarga y mucho menos por exceso de trabajo.

Que decida la jueza y lo haga libremente, sin presiones. Lo cierto es que los presuntos delitos de los que se le acusa, tras escucharle, cobran visos de ser ciertos. Al desmemoriado siempre le quedará su hermano Pedro diseñando a la medida de sus necesidades pasadas, presentes y futuras la urgente reforma judicial que blinde a toda su familia, empezando por su señora, siguiendo por el hermano y acabando por el propio presidente.

