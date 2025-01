En novelas, siempre nos quedará Zweig

Si queremos leer novela, o narrativa en general, en éstos últimos tiempos no lo tenemos fácil, porque semanalmente llegan a las librerías centenares de títulos de otros tantas centenas de autores de los cuales casi todos son desconocidos, porque son nuevos y por lo tanto de calidad quizá al menos dudosa en un buen número de ellos.

En España se publican ahora más de setenta mil títulos por año. De los que son de narrativa y poesía una buena parte Y con ese panorama, al lector le resulta muy difícil elegir ante tan amplia posibilidad de opciones y sobre todo delante de tal cúmulo de novedades; en infinidad de editoriales, que por otro lado también crecen cada mes.

Entre tanto, hay lógicamente un porcentaje importante de poca calidad literaria por falta de ingenio, por exceso de tópicos, porque imaginación creadora no hay tanta, porque al fin y al cabo crear, lo que se dice crear arte, literatura, no está a la altura de todos. ¡Qué le vamos a hacer! En fin porque la vida es como es, no como nosotros queremos que sea. Y porque la mayoría hemos nacido y crecido para leer literatura, pero no para crearla y aunque sepamos escribir facturas, informes profesionales, recetas, instrucciones, relaciones... no somos genios de la poesía ni de la narrativa, actividad que, como todas las artes, tiene su aquél. Auténticos escritores los hay y al principio forman parte de esta enorme cantidad de desconocidos de la que hablamos desde el principio y por tanto ¿Cómo dar con los buenos ellos en ese maremagno?

Encontrar una buena novela no es fácil y entre toda la baraúnda de que venimos hablando lo más fácil y probable es que demos con algo que nos va a defraudar e incluso puede que a enfadar, porque hemos dejado entre 15 y 30 euros en la compra...

Pero por fortuna, ahí están autores de siempre, como Stefan Zweig que, como ya no tienen los añadidos derechos de autor, ahora los publican en un buen número de editoriales con muchos de sus títulos, que nunca defraudan. Y Stefan Zweig es solo un decir, una referencia, porque como él se podrían citar otros que tampoco dieron puntada sin hilo e n su momento estelar a la hora de sacar buenas novelas, como Irene Nemirovsky, Sándor Márai, Joseph Roth, Friedrich Dürrenmat, Naguib Mahfuz… y muchos otros de los cuales se podría decir aquello de que "más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer".

Ángel García Prieto

