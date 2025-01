Emociones y genes: protagonistas de la política

La neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva, la biología, la lingüística y la teoría de la comunicación han dejado claro que nuestra forma de entender y de hacer política tiene dos claros protagonistas: nuestras emociones y nuestros genes.

Vayamos primero con las emociones.

Investigadores como Antonio Damasio, Robert Entman, el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, el psicóloco Daniel Goleman o el neurocientífico David Eagleman sostienen que la visión estrictamente racionalista de la política es incorrecta.

La inteligencia y la razón son, por supuesto, cuestiones importantes para la lucha política. Pero no lo son todo. Ni mucho menos.

Estudios como The Political Brain (Drew Westen) o The Political Mind (George Lakoff) no dejan lugar a dudas: nuestros mecanismos mentales responden, fundamentalmente, a lo que la emoción nos provoca y a lo que percibimos debido a los sentimientos. Es decir: es la combinación de nuestra carga genética con el modelaje que hayan experimentado nuestras redes neuronales (a través del proceso de socialización), lo que determina, en gran medida, nuestra forma de interpretar el mundo.

Así, la teoría del actor racional, según la cual votamos en función de nuestros precisos intereses económicos, es errónea. La gente cree o no a un determinado político (o a un determinado partido) en función de su experiencia vital (que define, en gran medida, los valores y las actitudes del votante).

Las asociaciones neuronales que se activan en nuestro cerebro lo hacen al recibir "instrucciones" mediante impulsos nerviosos construidos a partir de un entorno social y cultural determinado. Así, la mayoría de los ciudadanos votamos a través de lo que pensamos sobre nuestro partido y sobre nuestro candidato, sin percatarnos de que lo que cavilamos viene definido, en gran medida, por lo que sentimos a través de las metáforas con las que hemos aprendido a comprender nuestro entorno, es decir, a "sentir e interpretar la vida".

Por eso los asesores políticos se esfuerzan tanto en activar metáforas amables para su candidato y negativas para el opositor. Si mi contrincante habla de terrorismo, yo hablo de paz. Si habla de un país dividido, yo hablo de la patria de todos. Y si trata a los inmigrantes ilegales como delincuentes, yo hablo de trabajadores inmigrados necesarios para el desarrollo social y económico de mi país. Todos hemos visto casos de este tipo en cualquier campaña o debate electoral. Con una peligrosa diferencia en la actualidad: los límites para polarizar parecen estar ensanchándose peligrosamente.

Sin una buena comunicación no se puede ganar ninguna batalla política, aunque se tenga razón en los contenidos

En cualquier caso, una cosa está clara: sin una buena comunicación no se puede ganar ninguna batalla política, aunque se tenga razón en los contenidos. Por eso, los debates políticos que apelan tanto a la razón como a la emoción son decisivos.

Se podría resumir en una frase: la pelea está más en entusiasmar que en convencer, en emocionar que en demostrar. Persuasión desde la emoción, más que desde la razón, pero sin desequilibrar demasiado la balanza entre la cabeza y el corazón.

Y si aunar razón y emoción es complicado, no olvidemos al otro de los invitados: la genética.

De acuerdo a los descubrimientos científicos de James H. Fowler, Christopher T. Dawes y Laura A. Baker (investigadores de la Universidad de California), hay dos genes (de entre los más de 25.000 con los que contamos) que influyen sobremanera en nuestra disposición a la participación política y a la propensión a preocuparnos (o a despreocuparnos) por el espacio público. Se trata de los genes MAOA y 5-HTT, ambos relacionados con la estimulación de un neurotransmisor cerebral (la serotonina) que genera bienestar, sociabilidad, empatía y confianza.

El trabajo de estos científicos (publicado en 2008 en la revista American Political Science Review), reveló que las personas portadoras de una modalidad del gen MAOA (monoamino oxidasa A) y del 5-HTT tienen más actividad social y tienden a implicarse políticamente mucho más que aquellos individuos que no portan esa variante del gen.

Por supuesto, no existe un único gen que condicione la orientación de nuestro voto (los comportamientos sociales complejos son el resultado de la acción de centenares de genes que interactúan estimulados por decenas de factores externos). Pero sí existe en nuestra programación genética cierta predisposición, positiva o negativa, hacia la participación y la acción política. O, incluso, hacia el pacto o hacia la confrontación, como bien expuso el psicólogo Jonathan Haidt en su ya famoso libro, La mente de los justos: por qué la política y la religión dividen a la gente sensata (publicado en 2012, en el que desarrolla su teoría de los fundamentos morales).

Un nuevo reto, en definitiva, para entender las conductas y las actitudes políticas no sólo de los políticos y de sus asesores, sino, también, de los ciudadanos, tan emocionales como intelectuales, tan biológicos como sociales, tan racionales como intuitivos.

Como sentenció el poeta inglés Charles C. Colton hace ya más de dos siglos: "El hombre es la encarnación de la paradoja". Debemos seguir investigando, por lo tanto, sobre cómo podemos mejorar las paradójicas formas en las que gestionamos nuestra convivencia y nos comunicamos. El objetivo: conocernos mejor a nosotros mismos para construir sociedades menos polarizadas, más cohesionadas, más justas y más acogedoras.

