El acuerdo con Mercosur

El pasado seis de diciembre la presidenta de la Comisión Europea firmó en Montevideo, junto a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur.

Con esa firma culminó un proceso negociador que ha durado veinticinco años. Durante este largo periodo ha habido etapas de avances y también largos periodos de estancamiento, originados por las reticencias de algunos países europeos que veían en ese acuerdo un severo problema para su agricultura y ganadería.

Mercosur (Mercado Común del Sur) es una asociación de libre comercio fundada en 1991 por los cuatro países del Cono Sur de América signatarios de este acuerdo, al que se han unido Bolivia y Venezuela (ahora suspendido por la situación política que vive). Además, han ido adhiriéndose la mayoría de los países sudamericanos como "estados asociados". Es por tanto un espacio muy grande en cuanto a territorio y población. Solo los cuatro países fundadores, que son los miembros de derecho pleno, tienen una población que supera los 270 millones de habitantes y una superficie aproximada a veinticinco veces la de España.

Las enormes extensiones, sobre todo en Argentina y Brasil, destinadas a la agricultura y la ganadería unidas a unos costes salariales mucho menores que los de la Unión Europea les posibilitan la exportación a precios muy por debajo de los costes de producción en Europa.

La agricultura y la ganadería extensivas predominan en esos países en detrimento de las formas tradicionales. Los consorcios y grandes empresas que gestionan la inmensa mayoría de la producción agropecuaria han originado el abandono de los pequeños productores que han dejado sus pueblos buscando acomodo en las grandes ciudades. Han huido de la pobreza y se han refugiado en la miseria de la periferia de las grandes urbes donde conviven con el hacinamiento, la inseguridad y la delincuencia.

En nuestra provincia, Zamora, la mitad de la población sigue viviendo en el medio rural distribuida por más de 500 pueblos que están agrupados en 248 municipios. En la gran mayoría de ellos la agricultura y la ganadería siguen siendo la actividad fundamental, no solo por los recursos económicos que generan, también porque son los mejores aliados en la conservación y mantenimiento de nuestro medio natural

Menos del 10% de argentinos y brasileños viven en el mundo rural mientras crecen sin parar macro ciudades como Buenos Aires que aglutina a más de 16 millones de habitantes (la tercera parte de todo el país), Río de Janeiro, y muchas otras grandes ciudades latinoamericanas….

Es verdad que las producciones agrícolas han crecido de manera exponencial, pero… ¿a qué precio?

Pese a las explicaciones de la representación de la UE en España sobre el escaso impacto económico que el acuerdo tendrá en nuestra agricultura y asegurar que las importaciones habrán de cumplir rigurosamente todas las normativas europeas, lo cierto es que las principales Organizaciones Agrarias auguran consecuencias muy negativas para numerosos sectores como cereales, hortalizas, frutas y carnes de vacuno y porcino principalmente.

El acuerdo facilitará la exportación a un enorme mercado de casi 300 millones de personas, lo que abre expectativas muy favorables para otros sectores como el vino o el aceite de oliva y sobre todo para algunos sectores industriales y tecnológicos; lo que no merma la preocupación de quienes producen trigo, maíz, cebada o carne de ternera.

Las Instituciones Europeas (Consejo y Parlamento) tienen aún que ratificar este acuerdo en la parte comercial y otras partes (las referidas al Dialogo Político y Cooperación) deben ser aprobadas por los parlamentos de los 27 países que componen la Unión Europea. Es por tanto el tiempo para la reflexión. Es el momento para valorar la rentabilidad no solo económica, también la rentabilidad social.

Si nuestros ganaderos no pueden seguir pastoreando sus rebaños de ovejas, vacas y cabras; si nuestros agricultores no pueden seguir cultivando sus tierras porque no son competitivos, si no hay relevo generacional..., entonces pronto veremos proliferar macro granjas y empresas que labren miles de hectáreas. Seguramente así se obtendrán mayores producciones a menores precios y seremos más competitivos… Pero habremos visto desaparecer el alma de esta tierra que son nuestros pueblos.

Senadora del PP por Zamora

