Nacidos sólo para vivir

Hay quienes nacen con estrella de muchas puntas pegadas al pecho y no necesitan hacer cola en la lista de espera, ni siquiera para nacer, aunque no esté su madre en el parto. Nacen con un talonario o una tarjeta black en sus manos; con currículo heredado y pegado a la sangre venida del ancestro. Llegan vacíos de frustraciones; cargados de regalos y rodeados siempre de "reyesmagos" con impolutos zapatos heredados y apenas gastados por caminar siempre en mullido, pisando alfombras y no terrones de tierra ni barro. Nacen hasta con su sonrisa impostada pegada en sus labios. Son esos que viven con otros; de los otros; del sudor ajeno; con sensibilidades distintas. Siempre nominados a lo que nunca han ganado. Son esos vividores rodeados de palmeros que se creen justo reclamar lo que ayer fueron y nunca quieren dejar de ser. Quienes viven con derecho de pernada y no caben dentro de su ego. Esos que flotan por encima de la ley del resto de los mortales y creen que todos están obligados a rendirse a sus pies, sin que muden los años.

Son gente que disimulan y predican mentiras; la incoherencia. Viviendo en un mundo idílico, rodeados de farándula y magia. Quienes viven sin agobios; sin temor a una DANA; sin filtros que inquieten su aforada conciencia. Viven, sí, en los zapatos gastados por otros, que por estirpe heredan, tan sólo, dinero, ignorancia y un mundo a su antojo. Esos que se creen y son, tan sólo, “reyes” de la nada y de largas sobremesas.

Hombres y mujeres de una moral que no guardan, y una vida de antojo. Son los hijos del dinero que todo lo compran y todo lo pueden. Personajes arrancados de viejos cuentos de príncipes y princesas ya desfasados. Personajes que sueñan sueños distintos al de muchos de los mortales. Con parámetros e instrucciones de vida sólo para ellos. Con exigencias distintas; con una escala de pecados a su medida. Hombres y mujeres empeñados en vivir del otro lado de la gente, y otra manera de percibir la realidad de las cosas mas terrenales. Ellos que viven, como en la trasera de su espejo, con pesares y penas mas livianas; sin vergüenzas que los delate. Sin miedo a la vida, ni esperas que esperen. Viven con el miedo desnudo colgado de estrellas que siempre carecieron de luz propia en su mirada, si no hubiese sido por otros que sí la atenían. ¡Cosas de la vida!

Benjamín Charro

