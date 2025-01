Me quedo, aunque humildes y sencillas, con las amapolas que alfombrarán de rojo nuestros campos. Habrá que esperar a la primavera. Porque la flor del tiempo que ahora crece en Zamora y en toda España no es otra que la gripe. Nos está sacudiendo bien. Gente de baja a punta pala e infinidad de familias con todos sus miembros en cama. Que si fiebre, que si decaimiento general, que si tos, de todo ello puedo hablar con conocimiento de causa. Como que las he pasado canutas.

Tenemos encima una gripe mala, muy mala que está logrando saturar las consultas y las urgencias de toda España. Lo he vivido en primera persona y doy gracias a los facultativos y personal de urgencias del Hospital Virgen de la Concha por su diligencia y al doctor García Carbó por dar enseguida con el remedio para tratar de detener lo que se desbocaba en mi interior.

Media Zamora está pachucha y la otra media esperando su turno. La angustia que provoca, el estado febril en unos casos y la maldita tos en otros que remueve todos los entresijos corpóreos, dejan al más pintado hecho unos zorros. Porque da igual que igual da ser hombre o mujer. Cuando la gripe ataca, entra a matar. Y eso es lo que hay que evitar.

Los virus gastrointestinales y la gripe están llevando al límite la capacidad asistencial de hospitales y servicios de Atención Primaria de toda España. No sé si Zamora sufre el mismo problema. Tendré que preguntarle a la doctora Chimeno. En la comunidad de Madrid los hospitales están desbordados, ojalá que en Zamora no ocurra lo mismo. No obstante pongámonos en lo peor. Las mínimas bajan notablemente situándose bajo cero y eso es un peligro para la salud. Los expertos advierten que el pico de contagios se alcanzará en las próximas dos semanas. Espero que pase de largo por mi puerta, porque de antibióticos, corticoides y aerosoles voy bien servida.

Quienes manejan los dineros públicos deben invertir más en Sanidad. Nos va la vida en ello y nunca mejor dicho. La gripe ha venido para quedarse y hay que combatirla como sea. La gripe, que es flor de este tiempo, no para de crecer y hacernos la puñeta.

