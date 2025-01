Quede claro de antemano que no soy jurista, así que no voy a enredarme en tecnicismos ni jurisprudencia que cualquiera dedicado al Derecho podría rebatirme, y con razón, lo que no quita para que muestre como ciudadano mi perplejidad ante la frecuencia con la que personajes públicos en sede judicial o comisiones parlamentarias se acogen a este derecho que, sin duda, les ampara tanto como a mí, aunque luego decidan hablar de lo que les parece en otros ámbitos.

El artículo 24 de la Constitución, el 118 del Código penal y el 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aluden a este derecho como protección del investigado, porque la carga de la prueba recae en quien acusa en los Estados democráticos, así que el acusado de un delito no tiene ni que colaborar ni dejar de colaborar con la Justicia, porque él no tiene que probar que no hizo aquello que se le imputa, sino que es quien interpone la demanda el que ha de probar los hechos, así que allá se las apañe. Es más, el derecho del acusado a no decir ni mu no presupone asumir nada, incluso puede mentir cual bellaco y eliminar hasta su partida de nacimiento y, claro, sus guasap. Hasta aquí lo jurídico.

Como ciudadano corriente tengo muy serias dudas de que el común de la población se haya leído íntegramente los tres textos que he citado y ni siquiera conozcan estos tres artículos que he mencionado. Ahora bien, también como ciudadano sin conocimientos jurídicos muestro mi perplejidad cuando quien es llamado a declarar hace una exhibición de su voluntad de colaborar con la Justicia, algo que nadie le pide, ni siquiera la ley, y luego se acoge a este derecho a no declarar.

Mi desasosiego viene de ese binomio colaborar con la justicia y derecho a no declarar, porque lo segundo es de ley, pero lo primero es de voluntad propia que nadie demanda. Y aquí es en donde empiezo a no entender nada y cuando las cosas no se entienden bien no es de extrañar que surjan las suspicacias.

El asunto es así de simple, y ya sé que, en tocando a leyes y jueces, lo de la simplicidad es un oxímoron. Si a mí me acusasen de un delito que no he cometido, por mucho que la ley me ampare a no declarar, por mucho que la ley no me obligue a colaborar con la Justicia y por mucho que la carga de la prueba recaiga sobre quien me acusa, ya les digo yo que hablaría hasta por los codos y en varios idiomas. Vamos, que contestaría a todo lo que me preguntasen quienes quisieran preguntarme, porque ni yo estaba, ni hice, ni dije aquello de lo que me acusan, así que lo dejaría bien clarito y puede que hasta alzando la voz y cantando por fandangos y, por supuesto, pongo en la mesa mi móvil, mi Visa, las cuentas corrientes y hasta la partida de nacimiento, aunque no me los pidan. ¿Por qué no habría de hacerlo? Es más, hablaría justamente para poner en muy serios aprietos a quien con falsedad me ha acusado. Eso sí, una vez se demuestre la falsedad de la acusación que se me ha hecho, que cada palo aguante su vela, porque entonces seré yo quien pida daños, perjuicios y hasta que les pasen por la quilla en función del daño que me hayan ocasionado a quienes me inculparon.

A estas alturas, si algún abogado me leyere, supongo que se estará llevando las manos a la cabeza; por ejemplo, mis queridos amigos Fernando Aztaraín, a quien tanto debo, y Alfonso J. Martín Carretero, pero ya lo avisé al principio, no soy jurista. Soy un ciudadano harto de que a personajes públicos se les llene la boca de hablar del Estado de derecho, de su confianza en la Justicia, de su disposición a colaborar con la misma, de su respeto por las leyes y bla, bla, bla y cuando se les cita a declarar como investigados se acogen a su derecho a no declarar. Y claro que lo tienen, pero entonces se podían haber ahorrado toda la exaltación anterior, porque, si callan, ¿dónde queda su colaboración con la Justicia y su confianza en la misma? Es más, ¿dónde queda el que, siendo injustamente acusados, como dicen, no se pongan a hablar como si no hubiera mañana para desenmascarar a quien les acusa? Y ya puestos, ¿a santo de qué eliminan su móvil, que es un bien más que preciado ahora mismo, o mienten sin pestañear? Insisto, ¿a santo de qué si es al acusador al que habría que dilapidar sin piedad?

Jurídicamente están en su derecho y su silencio y demás argucias no presupone ningún tipo de delito, o sí a veces, ni de sospecha sobre ellos. Jurídicamente, pero para el ciudadano común, para mí, por ejemplo, queda, al menos, la sombra de la incoherencia. Y a veces, solo a veces, de la incoherencia a la sospecha hay solo un paso. Y esto también es mi derecho.

