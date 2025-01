Recortes de prensa y ocurrencias legislativas

Una de las propuestas que contempla la proposición de ley del PSOE con el no menos pomposo que falaz título de "garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", radica en que los jueces no puedan ni siquiera admitir a trámite denuncias basadas en "recortes de prensa". Que para empezar, y en la forma de expresión, ya es una falta de respeto al trabajo de los periodistas y a la labor que a favor de la transparencia y el funcionamiento limpio de los poderes del Estado debe llevar a cabo la prensa. Se ridiculiza como "recortes" de prensa a la información periodística, como si habláramos de las "ocurrencias" de nuestros legisladores en lugar de hacerlo como de propuestas políticas.

Su contenido es banal. Ningún juez admite a trámite una denuncia de tal tipo que no esté corroborada por unos indicios razonables con base en las fuentes que se citen o en las pruebas que se señalen en la información periodística. Pero es bien grave, pues más bien parece un intento de amedrentar a los potenciales denunciantes y una forma cobarde de decirle a los jueces que no se compliquen: "no se metan ustedes en justicia". Al estilo de lo que cuentan que Franco, el dictador al que están intentando resucitar porque contra un muerto se lucha mejor que contra la realidad, les decía a sus ministros cuando surgía algún roce respecto de las decisiones del autócrata: "ande, siga y no se meta usted en política".

Como para explicar ciertas cosas conviene elevarse sobre lo cercano y habilitar perspectiva, el caso más conocido de la historia en la relación entre política, prensa y justicia, el escándalo Watergate, que supuso la caída del presidente Nixon y el encarcelamiento de varios de sus colaboradores, nunca hubiera sido juzgado de no ser por los recortes de prensa de los periodistas Woodward y Bernstein. Es el juez el que con independencia y criterio debe valorar el peso y solvencia de lo publicado. Mejor ellos que el cacique político de turno. n

