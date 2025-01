La gastroenteritis me ha dejado machacado. Ya sé que no es usual arrancar con una confesión personal que solo interesará a familiares y amigos. Yo pensaría lo mismo si ante mis ojos cayera un texto con un arranque similar de mis columnistas favoritos, que no nombraré por si alguna ausencia provoca agravios innecesarios. No obstante, que los achaques te visiten de vez en cuando es muy sano, porque te recuerdan que eres humano y, por tanto, propenso a que en cualquier momento se apodere de ti un virus, una bacteria, etc., y te deje en sus manos, como un barco a la deriva en medio de ese océano que es la vida cotidiana. "Como un náufrago me he sentido estos días", escribía en un mensaje de wasap a una amiga del alma que se interesaba por mi salud. Al escribirlo, aterrizó en mi memoria la novela "Robinson Crusoe", de Daniel Defoe, publicada en 1719 y considerada la primera novela inglesa. Y si ahora se interesan por la posible relación entre mi debilidad física y el naufragio de Robinson Crusoe en aquella remota isla desierta en la desembocadura del Orinoco, la respuesta es muy sencilla: la tragedia te ayuda a madurar.

Recuerden que en la novela de Defoe se observan sucesos e incidentes que han sido interpretados de maneras muy diversas: desde quienes consideran que Robinson Crusoe representa al europeo ilustrado de la época y que, por tanto, rezuma cierto tufillo colonialista, hasta quienes lo conciben como un ejemplo del espíritu liberal (¡Viva el individualismo!) que estaba emergiendo en aquella época, sin olvidar a quienes han visto en el náufrago inglés al protagonista de una alegoría, la del buen salvaje en su estado de naturaleza. Pues bien, de estas cosas he reflexionado mientras luchaba contra los efectos de una gastroenteritis que me ha deja hecho polvo. Lo cual no viene mal de vez en cuando, porque reflexionar es una tarea que solemos descuidar y que, sin embargo, debería formar parte de nuestros objetivos cotidianos. Es más, quien no reflexiona habitualmente sobre lo que sucede en la casa común que habitamos (recuerden que se llama Planeta Tierra) significa que no es libre y que está sometido a la dictadura de los deseos ocultos, muy bien orquestados y manejados por quienes, tanto antes como ahora, saben de estas cosas.

Piensen, por ejemplo, en la deriva que están tomando las redes sociales y en el papel que están jugando los nuevos amos del universo: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc., con esa legión de feligreses que siguen a pie juntillas las enseñanzas de los nuevos predicadores. Nos encontramos ante una nueva fase del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que ya fue anticipada por Manuel Castells en su célebre trilogía "La era de la información: economía, sociedad y cultura", donde expuso el surgimiento de una nueva estructura social, una era que facilita el comercio y la organización de la producción a escala global. Lo que propicia de forma acelerada nuevas formas de interacción, interconexión y comunicación. ¿Les suena? Imagino que dirán que sí, porque es la sociedad en la que, tanto usted como yo, estamos viviendo. Es, en resumen, el aire que respiramos. Y ya saben que en nuestras manos sigue estando la posibilidad de mejorarlo o de que nos mande para el otro barrio, que nunca será esa isla desierta que encontró por casualidad el protagonista de la novela que hemos mencionado.

