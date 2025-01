¡Cómo empieza el año!

Ha tardado muy poquito el 2025 en enseñarnos su patita por debajo de la puerta. Parece que han pasado siglos desde aquellos buenos deseos de Feliz Navidad y próspero año nuevo, pero no, han pasado escasos días y, desde la venida de los Reyes Magos, ni siquiera una semana. Y en este corto periodo de tiempo, apenas un suspiro, han ocurrido ya tantas cosas que hay que pellizcarse para cerciorarnos de que no estamos soñando. En realidad, mucha gente, entre la que me encuentro, no esperaba otra cosa. Es decir: los problemas, la incertidumbre, las dudas no se resuelven ni se disipan con cambiar la hoja del calendario, comer turrón y chocar las copas llenas de cava o de sidra champán "El gaitero" famosa en el mundo entero. Las dificultades, las broncas, los males, continúan ahí y, como ha sucedido desde que el mundo es mundo, hay quien se aprovecha de la situación y saca tajada y quien paga el pato. Más o menos, los mismos. En ese terreno no se producen grandes cambios.

Son tantas las historias y noticias que nos han asaltado del 1 de enero para acá que es casi imposible elegir solo una. Por eso, haremos un breve recorrido-resumen. La selección es arbitraria y sin ningún criterio cronológico ni trascendental.

1.-Con tanta novedad ha pasado casi desapercibida la condena a ex altos cargos de la Junta y empresarios por el caso "Perla negra". Las penas impuestas se alejan mucho de las peticiones del fiscal y de la acusación particular, pero, aun así, al ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado le han caído dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El edificio de marras nos ha salido por un pico a los castellano-leoneses, muchos millones más de la presupuestado. La mayoría de los acusados culparon a quien no podía defenderse, el poderosísimo consejero de Economía Tomás Villanueva, muerto en 2017 dos días después de que Hacienda comenzase a investigar sus 83 propiedades en el extranjero. Por entonces, cuando se gestó "Perla negra", ya estaba Mañueco en el gobierno regional y en las alturas del PP. ¿Valorará la sentencia?, ¿recurrirá la Junta?

2.- Una noticia que permanece casi en secreto es la decisión del BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, de no apoyar ni subvencionar proyectos y planes sobre el crecimiento sostenible o la lucha contra la contaminación. Es muy fuerte. Parece claro que se quiere congraciar con Trump. BlackRock maneja 9,09 billones de dólares y, en España, tiene acciones en BBVA, Banco de Santander, CaixaBank, Sabadell, Iberdrola, Repsol… Casi nada.

3.- Carlos Martínez ya es el nuevo secretario regional de PSOE. Como se esperaba y tras la renuncia de Tudanca, no ha tenido rival y será ratificado en el congreso regional de febrero en Palencia. Lleva muchos años en política y 17 en la alcaldía de Soria. Por tanto, sabe lo que le aguarda. En pocos días, comenzarán a arrearle estopa desde PP, Junta y determinados medios. De hecho, los Abogados (supuestamente) Cristianos ya han activado una denuncia por presuntas ofensivas a los sentimientos religiosos. Y el asunto ya ha adquirido la "inevitable" dimensión nacional. Carlos Martínez en la diana.

4.- La ministra de Defensa vino a Monte la Reina y trajo buenas, aunque tardías, noticias. Lo de "buenas" no para todos, ya que el PP salió en tromba a descalificar la visita. Está bien que cada cual dé su opinión, pero a Barrios se le olvidó decir que, hace no tanto, Rajoy puso los terrenos en venta. Si hoy se proyectan allí instalaciones militares, es porque nadie los compró. La memoria tiene estas cosas.

5.-¿Qué le espera al mundo si Trump, una vez en la Casa Blanca, sigue adelante con sus ganas de comprar (o tomar) Groenlandia, de hacerse con el Canal de Panamá e, incluso, de convertir Canadá en un estado más de USA. Lo grave, además, es que ya hay núcleos republicanos que respaldan estas bravuconadas. Habrá que encerrarlo en un ring con Maduro. Y que no bajen hasta quedar los dos KO. n

