No tengo clara la marcha "motu proprio" de Tudanca. Se ha ido porque no le quedaba otra. Lo siento. Nadie en el Partido Socialista se atreve a llevarle la contraria al "puto amo" y mucho menos desairarle. El otrora PSOE es simple y llanamente el partido de Sánchez. Lo ha hecho a su medida. Nada tiene que ver con el antiguo PSOE. Pero hete aquí que Pedro es falible y no sólo se equivoca como todo hijo de vecino, sino que suele ser engañoso. Por delante dice una cosa que por detrás no sostiene y así pasa lo que pasa.

En cuanto a la elección del sustituto de Luis Tudanca no ha estado muy acertado el secretario general del Partido Socialista. El sustituto, alcalde de Soria, es la versión masculina, sólo que en política, de Lalachús. Otro de los presuntamente progres que acostumbran a hacer más de lo mismo, es decir, molestar a los de siempre, a los católicos, de forma gratuita y absurda. Otro más para lista. Otro cobarde. Valiente es hacer lo que hicieron los redactores del semanario satírico francés de izquierdas "Charlie Hebdo". Es verdad que con sus publicaciones consiguieron la indignación de cristianos y judíos, pero no dudaron en hacer lo propio con los musulmanes. El resultado fue muy distinto. Por si acaso, la izquierda socialista prefiere pasarles la mano por el lomo.

El sustituto, nuevo líder del PSOE en Castilla y León, tendrá que declarar en el Juzgado por pasearse subido en un papamóvil repartiendo bendiciones con una escobilla de baño. Por si se albergaba alguna duda, el sustituto iba acompañado de una comitiva en la que había personas vestidas con el traje de los guardias suizos del Vaticano, otros vestidos de monaguillos y otros de cardenales y obispos. El desfile procesional tuvo lugar durante las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario. ¡Ya son ganas!

La declaración se efectuará el próximo 5 de febrero antes del Congreso Autonómico donde será entronizado por su partido como secretario regional. De un payaso así no me fiaría mucho. Hay un delito de escarnio que pronto modificará el PSOE para seguir insultando y haciendo lo que le da la gana contra quienes le dé la gana. n

