Cuando de vender se trata

En Zamora siempre pasa lo mismo. Cuando de vender algo se trata los precios suelen ser bajos. Cuando se trata de comprar no hay quien meta mano en el bolsillo porque los precios son desorbitados. Por cierto, está todo caro de narices, hay que ver cómo han subido los precios de la alimentación. Aquí, los únicos que se ponen las botas son los dueños de los supermercados. Y si nos ponemos a hablar de la luz y otros menesteres parecidos, nos quedamos sin palabras porque los precios son abusivos, insostenibles para los sueldos medios, ¡nada le digo para los sueldos bajos!

En otros países que, a lo mejor, incluso miramos por encima del hombro, cuando estas cosas suceden, sus gobiernos intervienen para que la economía de los ciudadanos no sufra. En España, no. En España el Gobierno dedica sus energías a resucitar a Franco, consiguiendo un objetivo distinto al que busca. La gente más joven empieza a ver con ojos de admiración la figura del General. Acabarán santificándolo, muy a pesar de este Gobierno que ni a los muertos deja descansar. Reparación para todos. También para las 55.000 personas ejecutadas por los republicanos entre 1939 y 1946. Y dejar de utilizar a los muertos para hacer campaña y consolidarse en el poder.

En realidad, de lo que quería hablar es de la magnífica información realizada por Irene Gómez, sobre un informe de la Consejería de Agricultura, haciendo hincapié en el titular: "La tierra de labor registra en Zamora el precio más bajo de Castilla y León". A Zamora le toca bailar siempre con la más fea. Las cosas del campo que las aborden y traten convenientemente Irene y Celedonio que son dos expertos de categoría, pero, coñe, el titular llama la atención incluso a legos en la materia como servidora. Sólo quiero lo mejor para Zamora y los zamoranos y salvo el regreso de los militares a Monte la Reina, que será en 2027, no he visto yo que 2025 haya traído muchas alegrías a los habitantes de esta tierra. No obstante, le voy a decir una cosa, con que 2025 nos traiga salud, a mí que me ha faltado, me conformo. Lo demás que llegue por añadidura pero con un buen empujón de las administraciones.

