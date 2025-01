Para ganar unas elecciones no basta con cambiar de candidato y acertar en la elección. Ganar nunca es sencillo. Pero al menos se alegra uno de que por fin el PSOE haya decidido intentarlo en serio en Castilla y León, donde la palabra "alternancia" no sabemos a estas alturas si es rusa o aramea. A Tudanca se le ha señalado la puerta de salida y al alcalde de Soria, Carlos Martínez, la de entrada. El mensaje es bueno: que lo intente alguien con acreditada capacidad para ganar varias veces, por mayoría absoluta y en una ciudad como Soria. La cuestión es si el nuevo líder dispondrá del tiempo y la fuerza necesarios para poner a punto el segundo factor clave de una victoria: el partido. Cuando una organización se instala durante un tiempo largo en la derrota, en la administración de lo que le queda a un segundón (que, ojo, no es poco en política, al menos para los de dentro), es complicado darle la vuelta, inocularle el olvidado hambre de victoria y las ganas de salir del conformismo a la pelea callejera.

Quiero decir que a estas alturas uno cree que el PSOE de Castilla y León necesita más un líder orgánico, un secretario general, que un candidato a la presidencia de la Junta. Primero toca despertar una organización aletargada, cerrada, donde hace décadas que no se intenta captar savia nueva, porque los de dentro no quieren competidores a la hora del reparto. Y eso no será fácil para el de Soria, porque es un partido muy descentralizado, donde las estructuras provinciales son potentes y carecerá de tiempo para configurar equipos que remen a sus órdenes. Por eso se habla de que lo importante es salir a la calle, recorrer las provincias y pueblos, para convencer o seducir a los votantes. No va a dar tiempo a otra cosa de aquí a unas elecciones autonómicas, que no estarán muy lejos dada la soledad aritmética de Mañueco en las Cortes.

Pero más allá de la próxima cita electoral, en la que se hará lo que se pueda con lo que se tenga, el nuevo equipo del PSOE autonómico debería mirar al medio plazo y ver como relanza un proyecto que vive de las rentas y de la incapacidad de otras izquierdas para plantear una alternativa sólida. El PSOE CyL necesita unas cuantas duchas escocesas, una renovación de cuadros, una multiplicación de militancia y un cambio drástico de mensajes y discurso. No se puede hablar a las gentes de 2025 como si aún estuviéramos en el pasado siglo, que es exactamente lo que ha venido ocurriendo hasta hoy. Ojalá Carlos Martínez pueda rodearse de un buen equipo con las ideas claras. Castilla y León necesita como el respirar otro gran partido de gobierno, que pueda alternarse con el eterno y no menos fosilizado PP.

Así que, a ver.

Suscríbete para seguir leyendo