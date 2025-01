"Indicios suficientes"

No creo que los curas que en España son le hayan hecho nada reprobable a Pablo Echenique. El otrora portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados no les tiene mucha simpatía que digamos. No es la primera vez que los insulta, poniéndolos a los pies de los caballos y cuestionando su necesidad. No veo yo a los sacerdotes patrios como los pinta el podemita. Zamora es el mejor ejemplo. El alcalde de la muy noble y leal ciudad que nos acoge, Francisco Guarido, siendo como es de Izquierda Unida, mantiene una relación cordial con el obispo y estimo que con más de un sacerdote también. ¿Por qué no?

Echenique tiene una visión distinta, posiblemente empequeñecida por la animadversión y a tenor de lo que dice la Audiencia de Madrid, también por el odio hacia los del alzacuellos y todo lo que representan. Voy a recordar aquella frase suya en la que decía que "es más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante". Las estadísticas policiales le han quitado la razón. Así y todo, Echenique ha seguido erre que erre con afirmaciones "inciertas" y "ofensivas" según la Audiencia de Madrid.

Echenique no calibró bien su ofensiva contra el clero español y se empleó a fondo con afirmaciones que no se sostienen y que atentan contra el conjunto, contra la generalidad del clero. Es tan fácil insultar a un sacerdote católico. Nunca hay respuesta. En otras religiones ya habrían tomado medidas.

El magistrado deja claro que la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid contra Echenique es necesaria ya que las palabras que profirió "objetivamente, pueden ser contextualmente incitadoras al odio de un colectivo religioso minoritario", como señala que son los curas. La Justicia ha dado así carpetazo a los recursos que presentó el exdiputado contra su imputación y con los que pedían el archivo de la causa. Su Señoría ha ratificado que hay "base", que hay "indicios más que suficientes" para seguir investigándolo por un supuesto acto de odio religioso. Y eso que Echenique pertenece al grupo de los que venían a regenerar a España y a los españoles.

