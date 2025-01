Leo que cuatro presidentes autonómicos, cocretamente los de Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias y Navarra, se subirán próximamente el sueldo. Año Nuevo, sueldo también nuevo y por lo alto. Eso de noticia tiene lo que yo de cura. La noticia verdadera hablaría de una bajada voluntaria de sueldo por parte de los citados y el resto de presidentes autonómicos. Pero eso es una quimera. Cuanto más ganan, más quieren. Si hay para ellos, no hay para los demás que somos, precisamente, los ciudadanos, dueños de la mayor agencia de colocación española, los que con nuestro voto les ayudamos a aprobar el examen que les acredita como beneficiarios del sueldo que siempre les parece poco.

Cundirá el ejemplo y, apueste lo que quiera, a qué más pronto que tarde se sumarán otros Ejecutivos autonómicos. Están citados por el mismo patrón.

Noticia hubiera sido el aumento de las pensiones hasta hacerlas en verdad dignas. Noticia hubiera sido la construcción inmediata de las más que necesarias viviendas sociales. Noticia hubiera sido que los damnificados por la Dana recibieran de una pajolera vez lo que se les prometió. Los de la isla de La Palma siguen esperando desesperanzados aquello de lo que el Gobierno de Sánchez blasonó y de lo que nunca más se supo.

La subida de sueldo, nada más comenzar el año, de ciertos presidentes autonómicos (acabarán siendo todos) es una pésima noticia que nos habla de su avidez salarial.

Una noticia que, en realidad, no es noticia y, pir lo tanto, no debería producirse para que los ciudadanos pudiéramos así reconciliarnos con la autoexcluyente clase política. No nos dan más que disgustos. Alegrías pocas o ninguna.

Eso deberíamos hacer nosotros con ellos y examinarlos a conciencia antes de darles el puesto que anhelan.

Pocos pasarían la prueba.

