El Ferrocarril del Oeste sigue esperando

Cada 1º de enero venimos haciendo la misma reflexión, y así vamos sumando años, décadas. Ha pasado demasiado tiempo, y sin embargo la necesidad sigue ahí, desatendida, como tantas cosas de las que carecemos, tal vez por el hecho de ser pocos y estar lejos...

40 años han pasado desde que se hiciera efectivo el cierre del Ferrocarril de Plasencia - Astorga (341 Km.) así como el de otras líneas declaradas como "altamente deficitarias", muchas de ellas en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, que sufrió particularmente la supresión de los servicios ferroviarios.

Fueron demasiados kilómetros de vías que vertebraban territorios, desfavorecidos bien es cierto, a causa de la despoblación y la falta de oportunidades, pero igualmente necesarias para garantizar su comunicación y supervivencia. Y en muchos casos, tal como se ha podido documentar, sentenciadas con excusas de mal pagador, para servir otros intereses. Tal es el caso del Plasencia-Astorga, del que se tiene constancia y pruebas del funcionamiento de sus últimos 20 años de vida, y del que llama poderosamente la atención la dejadez y nulas inversiones con las que se mantenía la infraestructura, en evidente perjuicio de los servicios que se prestaban.

Y al otro lado de la balanza, su utilidad, principalmente para el trasiego de mercancías en la relación Norte-Sur peninsular, dándonos muestras de su irrefutable utilidad, al comprobar cómo fue llevada al límite de uso tras decretarse el cierre. Trenes que transportaban cientos de toneladas de material metalúrgico expedidos en Asturias con destino Andalucía, trenes con productos agrícolas, minerales, ganados...

En cuanto a viajeros, teníamos el legendario tren TER "Ruta de la Plata", (nombre comercial de un servicio ferroviario, que caló tan profundamente en la gente, que popularmente se pasó a denominar de este modo a todo el trazado) que circulaba siempre completo, hasta su última circulación, el 31 de diciembre de 1984; también otros trenes más modestos, que con el deterioro progresivo de vías e instalaciones, aumentaban los tiempos de viaje al punto de no ser en absoluto competitivos.

Más pruebas sobre su utilidad y de la necesidad de mantenerse viva, llegaron en 1990, cuando fue necesario desviar por esta línea a los trenes de viajeros en la relación Madrid-Galicia, así como la recuperación urgente por unos meses del tramo Salamanca-Guijuelo. Pero aún haciendo uso de la misma, la falta total de mantenimiento, conllevó a su abandono por motivos de seguridad. Y la puntilla llegaría el 20 de octubre de 1995, con la Orden Ministerial que daría por cerrada y clausurada la línea férrea, poniéndose fin a poco más de 100 años de historia.

Mapa de la red ferroviaria de 1980. / .

nuestra provincia sufrió, como tantas otras por las que discurrían estas vías sentenciadas, las consecuencias de un implacable cierre, que se hizo notar en el empleo, la industria, la población, y por ende en la economía. Sería muy difícil cuantificar el daño producido a localidades y territorios afectados, pero su efecto es incuestionable.

De nada sirvieron las manifestaciones, (con toda la repercusión que tuvieron en su momento) entrevistas con los políticos, estudios alternativos, etc. En Zamora hemos tenido siempre la clara percepción de unos "intereses creados" que abocaron a esta y otras líneas a una fatídica decisión de cierre, a todas luces, desproporcionada.

Porque si los servicios ferroviarios no funcionaban bien, había varios porqués.

Porque en lugar de cumplir con el mantenimiento y la inversión necesarios, se permite el deterioro y se exprime su capacidad hasta su extinción.

Porque las graves deficiencias en la superestructura de estas líneas, provocaban accidentes y que los trenes fuesen mucho más lentos.

Porque en un momento en el que los transportes por carretera se mejoran y aumentan, se deja morir una infraestructura que podría ser mucho más competitiva.

Porque con unos trenes lentos y menos seguros, también se reducían las circulaciones.

En definitiva, la crónica de una muerte anunciada.

No sabríamos decir si realmente estuvimos en algún momento cerca de conseguir la tan ansiada reapertura. Intentos y voluntad por parte de la ciudadanía no faltaron durante muchos años, al igual que falsas esperanzas y promesas vacías, por parte de quien podría revertir esta vergonzosa situación.

No fue posible en su momento paralizar el cierre, ni con argumentos y razones, conseguir hasta el momento su reapertura; siempre nos han tenido con la miel en los labios, pensando en cada oportunidad, que esa sería la definitiva.

Pero, ni con los sucesivos estudios de viabilidad, manifiestos de adhesión de las Cámaras de Industria y Comercio, planes y recomendaciones por parte de la UE, compromisos y apuesta de los gobiernos por un transporte ecológico y sostenible, hemos sido capaces de que se imponga la razón, el sentido común, y pongamos fin a semejante error histórico.

Incluso fue rechazado un proyecto, elaborado gratuitamente por ingenieros y expertos, para reabrir el tramo Zamora-Salamanca con material útil reaprovechado de otras líneas, para reducir al máximo los costes de la reapertura, que permitía la circulación de trenes entre el centro de ambas capitales, con un tiempo máximo de 35 minutos. Ni por esas...

Pasaron los años, y fue pasando también el interés, tal vez justificadamente, por el hartazgo con el que se consideran las causas perdidas. Cada vez va haciendo menos falta utilizar esta baza para otros fines, pues buena parte de la población que vivió en primera persona aquel cierre, ya no está con nosotros, y la siguiente generación o no conoce la situación, o simplemente, no siente su pérdida.

Los nuevos y más recientes intentos por recabar apoyos para exigir la reapertura, tampoco han estado exentos de contratiempos. En pleno siglo XXI, con más razones que nunca para retomar esta infraestructura, ya como una vía moderna, se sigue ninguneando al Oeste español, y se siguen sucediendo las excusas por parte del gobierno: las reglas del parlamento europeo, la falta de fondos, la necesidad de un nuevo estudio... y las ganas de presentarse como más salvadores que otros, a la oposición. Especialmente si no tienen opciones de gobernar, que prometer es más fácil.

Y es que tenemos el convencimiento, que esta lucha, que es de la ciudadanía, no puede utilizarse para servir a otros intereses. Lo hemos mantenido siempre desde esta humilde Asociación, y comprobamos que no puede ser de otro modo. La clase política, que si bien es cierto que no se puede generalizar, (porque también la forman personas, y no todas son iguales) está atada a muchos intereses. Cada partido tiene que defender unas políticas sociales, económicas, sanitarias, educativas... y lo que es peor para el resto, su propia supervivencia. Por eso la política no puede, por si sola, ser un bando de esta lucha. Tienen muchos frentes que defender, y la causa, nuestra causa, es sólo una más, que puede convertirse en moneda de cambio para salvar sus otros intereses. Por eso, desde la Asociación creemos que esta lucha han de lidararla ciudadanos, o plataformas sin más meta que la reapertura, aunque, por supuesto, agradeciendo todo el apoyo que se pueda recibir.

Y es completamente inadmisible, que por otros intereses que se desvían del objetivo principal, se pretenda la reapertura de un solo tramo, lo cual sería crear un ramal más de esa red radial, que tan malas consecuencias ha tenido para las zonas deprimidas. Puestos a valorar prioridades, tal vez el primer y más importante tramo sería precisamente el de Zamora-Salamanca, en opinión de los viajeros salmantinos que quieren conectar con Galicia. O quizá el más importante podría ser el Astorga-Zamora, según la opinión de los zamoranos y leoneses; o en el caso de los benaventanos, que querrán viajar a León, y conectarles también con Zamora, y por ende con Madrid y Galicia.

Si cada uno sólo mira por su intéres particular y partidista, queriendo salvar sólo sus muebles, seguiremos abocados a sucesivos fracasos. Sin olvidar que el Ferrocarril no es sólo un medio de transporte para viajeros. Transporte de mercancías pesadas, desde graneles a paquetería, o incluso las redes de fibra óptica, son otras utilidades que nos ofrecen las líneas férreas, y que beneficiarían no solamente al Oeste peninsular, no sólo a las provincias afectadas, y no sólo en cuanto a riqueza, y posibilidades de empleo, sino en lo referente a la ecología y la eficiencia, la seguridad de tráfico, etc.

Desde la Asociación Ferroviaria Zamorana queremos animar a los zamoranos para que esta necesaria reivindicación siga viva y de actualidad, y no desfallecer, no rendirnos, hasta conseguir este propósito. n

