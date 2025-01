En serio, ¿año nuevo?

Faltan solo dos días, hoy y mañana, para que concluyan las fiestas navideñas. Y para los niños, falta lo mejor. A ellos les dicen muy poco las cenas de Nochebuena y Nochevieja, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y toda la parafernalia que rodea estas jornadas. Sí les atraen, y mucho, las iluminaciones de pueblos y ciudades, sobre todo de éstas, que, dicho sea de paso cada vez empiezan antes y con más extensión y potencia. (Y me pregunto yo: ¿para qué cambiamos la hora si la energía que, supuestamente, ahorramos la gastamos en luces y más luces desde primeros de diciembre hasta ahora? Quien lo sepa que conteste).

Volvamos a los niños. Las lucecitas, las vacaciones, las reuniones familiares y demás les llaman la atención, claro que sí, pero su alma está puesta en la Noche de Reyes. Papá Noel es un invento extraño que, bueno, está bien, pero ¿cómo comparar un señor gordo y barbudo con un saco al hombro con tres jinetes llegados de Oriente con sus carrozas, sus camellos, sus pajes, sus turbantes y sus trajes llamativos? No hay color. Ganan estos últimos que, además, salen por la tele durante horas y horas tirando caramelos, sonriendo y saludando. ¿Cuándo y dónde se ha televisado la llegada de Santa Klaus, su entrada por una chimenea estrecha y su reparto de regalos? Lo dicho: no hay color.

Cabe preguntarse si hallamos alguna diferencia entre la etapa navideña y lo que nos aguarda desde el martes que viene en adelante. En realidad, tampoco ha habido grandes (ni pequeños) cambios entre los días laborables de finales de diciembre y primeros de enero. ¿Año nuevo? Me temo que no

Esta noche es la noche de los niños. Y punto. Y es noche, asimismo, de los padres y los abuelos. Y de recuerdos. Retornamos a la infancia viendo las caras de ilusión y alegría de nuestros hijos y nietos. Y, en el fondo, lamentamos también que vayan a perder tan pronto la inocencia. El mundo ya no será igual para ellos cuando descubran lo que forzosamente tienen que descubrir. Pensarán: si hasta los padres y abuelos nos han estado engañando, ¿qué nos espera? Los mayores ya lo sabemos, y sufrimos; ellos todavía no. Ellos tienen que apurar estos años, pocos, de magia, credulidad, leyendas y felicidad envuelta en papeles brillantes y en cajas de todos los tamaños y colores. Que los aprovechen y que nadie les arrebate estos ratos de efervescencia, éxtasis y esperanza. ¡Qué pena que Melchor, Gaspar y Baltasar no vengan todos los días! Saben el camino; sin embargo, el resto del año deben de estar muy atareados. No tienen tiempo de andar depositando juguetes en los zapatos de los más pequeños. Pero así es la vida, frase que solemos repetir cuando estamos ante lo irremediable.

La llegada y desaparición de los Reyes Magos pone siempre el adiós a las navidades. Y acostumbra también a poner el punto final a ese periodo en el que parece que todo va a cambiar y en el que nos hacemos las más firmes promesas que casi nunca acabamos cumpliendo; como mucho hasta el 20 o el 25 de enero. En este sentido, cabe preguntarse si hallamos alguna diferencia entre la etapa navideña y lo que nos aguarda desde el martes que viene en adelante. En realidad, tampoco ha habido grandes (ni pequeños) cambios entre los días laborables de finales de diciembre y primeros de enero. ¿Año nuevo? Me temo que no. Los grandes asuntos de actualidad tanto locales y regionales como nacionales e internacionales continúan igual. Y eso que todos los próceres lanzan mensajes fin de año y resúmenes donde abundan las loas a sí mismos y a sus maravillosas gestiones. En los de estas navidades no he visto ni un tamo de autocrítica. O sea, como siempre. Ni se atisban vías nuevas que lleven a las negociaciones, los pactos, la disminución de la agresividad. Escuchando tales discursos, da la impresión de que todo va bien, de que el mundo es un edén. Sin embargo, ahí está la guerra de Rusia con Ucrania, el genocidio en Gaza, los conflictos en Irán, Yemen y Siria, las nuevas matanzas en Estados Unidos… Todo igual. Y aquí, en España, se anuncia más tensión política y judicial. ¿Para qué han servido las navidades? Menos mal que nos quedan los niños.

