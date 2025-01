La carta de la esperanza

Hoy es el día para escribir la carta a SS MM los Magos de Oriente, para desearnos lo que el corazón nos pida a escasas horas de celebrar mañana la Solemnidad de la Epifanía, la llegada al portal de Belén de los tres Reyes Magos venidos de lejos que supieron ver brillar la estrella adecuada y llegar hasta el niño de Belén haciendo caso omiso a las pretensiones del rey Herodes. El día de Reyes, en el que escribimos el epílogo de la Navidad, antes de la vuelta a las rutinas, sirve para dos cosas que me llaman poderosamente la atención. En primer lugar, para ver que en la secularización de nuestro mundo el día se convierte para los más pequeños ayudados muchas veces por sus padres en una borrachera de lo material. Regalos, juguetes, lo que sea material, que se pueda tocar y nada más. Por supuesto, todo alejado de la liturgia del día. Y en segundo lugar, como en las últimas reuniones familiares o de amigos de estos días, se pone empeño en manifestar los mejores deseos para las vidas de los otros con los que compartimos esta celebración. Que dicho sea de paso, bueno es.

Mi carta de este año, que para la Iglesia es un año de gracia, júbilo y alegría y en el Jubileo de la Esperanza va en consonancia con lo que se nos pide precisamente en este año jubilar. Peregrinos de Esperanza que no es otra cosa que mirar al futuro con una mirada amplia, que en primer lugar deseo que nos aleje de la podredumbre política, mediática y social que nos rodea. No tenemos suficiente con vivir tan deprisa que encima lo tenemos que hacer en la polarización permanente. Si no piensas como yo, eres mi antítesis y como tal tengo todo los derechos a pisotearte, a despreciarte, a no escucharte y hasta insultarte. Viendo como ha empezado el año, es el mayor de mis deseos impersonales. Seguramente no se vaya a cumplir. Personalmente barrunto un año insoportable en España en este sentido. Si socialmente no se puede cumplir, vamos a ver si, al menos yo, contribuyo con la palabra cuando la tenga y sobre todo con las obras de cada día a alejarme de ese paisaje.

Los peregrinos estamos llamados a seguir avanzando, defendiendo lo nuestro, nuestro valor, nuestra fe, nuestros símbolos pese a lo que haya ahí fuera. Conceder el espacio a la ofensa ya es darle victoria al que nos increpa. La esperanza nos llama a ser mejores cristianos, siendo mejores personas. Buscando allá donde estemos la paz, la alegría y la justicia. Ese es el antídoto a la desesperanza que sume muchas vidas a nuestro alrededor.

Y que ojalá cuando haya que hacer el balance de este 2025 recién empezado seamos capaces de mirar atrás para ver que nuestra acción haya sido fiel a ese camino marcado. Y así darnos cuentas que la esperanza en el futuro está sobre todo en nuestras manos. n

