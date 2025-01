En su día, , cuando una tal Lalachús, llorando por las esquinas, se mostraba quejicosa, por lo que de su perímetro corporal decían las lenguas de doble filo y las de filo normal, recuerdo que servidora salió en su defensa, practicando el decepcionante: "Haz el bien sin mirar a quien".

Y digo "decepcionante" porque claro que hay que mirar, ¡con lupa!, a quien se hace el bien. Quién me iba a decir que la quejicosa me iba a devolver la solidaridad demostrada, ofendiendome. A mi y a millones de personas que seguimos sin entender el afán de ciertas especies mal llamadas humanas y de TVE, por hacer escarnio de la fe que profesamos. Soy católica y muy respetuosa con aquellos que no lo son. Nunca haría con los símbolos de otras confesiones lo que constantemente la mal llamada progresía, es decir la izquierda más recalcitrante, hace con todo lo que representa la fe que profeso, también sacerdotes, obispos y religiosos. Incluso el Sumo Pontífice.

¿A santo de qué, venía lo de la estampa con el Sagrado Corazón de Jesús y la cabeza de la vaca del obsoleto Grand Prix? Quitan la vaca del programa para no herir al animalismo patrio y la colocan donde la colocan para herir a los católicos. ¡Ya son ganas! Para más INRI el sansirolé del nuevo presidente de la Corporación pública ha salido en redes aplaudiendo.

No entiendo el silencio cómplice del orbe animalista. Su doble rasero es sospechoso. El asunto de la ofensa gratuita a los creyentes ha trascendido, sirviendo para poner a parir a Lalachús. Esta vez me abstengo de ejercer su defensa. Que la defienda su parienta, la vaquita del programa. La susodicha Lala se ha llenado de una gloria que huele a eso, a caca de vaca.

