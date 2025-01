Urbanismo, corrupción y DANA

Cuando sales al extranjero ves cosas distintas que te llaman la atención; en general suelen ser muy agradables. Italia, y no sólo por la monumentalidad de Roma: es impresionante, aunque menos que en Egipto: "varios siglos nos contemplan", dijera Napoleón a su ejército ante las pirámides. Según parece España es el segundo país incluso antes que Grecia y Francia e Inglaterra, unos imperios más recientes y breves que tienen una monumentalidad que impresiona. También el elevado nivel de vida de las capitales y ciudades grandes es identificable por las verjas de hierro forjado de los balcones y de las puertas. El material moderno de la revolución industrial junto a la monumentalidad de los edificios en piedra tallada, no sólo los edificios públicos sino los de una burguesía que así hacía ostentación de su riqueza.

Desde entonces presto mucha atención a estos elementos metálicos de forja en los edificios. Son el paradigma de la belleza que se supo lograr con un nuevo material: el acero. Los países del Este también tienen un aspecto sorprendente, y no sólo la monumental Viena, cabeza también de un imperio, sino todos ellos

En muchos de todos esos países, algunos, como en Italia y Alemania no se unificaron hasta entrado el S, XIX, en esos pequeños principados, ducados, etc., se fomentó el arte del que tenemos muestras en pintores, músicos, pero también en arquitectos y urbanistas, y lo mismo en ciencia donde desde filósofos, historiadores, ¡gloria a los arqueólogos!, hasta astrónomos, físicos y químicos llegaron a descubrir el mundo subatómico y donde ingenieros lo convirtieron en realidad y aun médicos que mejoraron nuestra salud, aunque Pasteur fuera químico

En España tenemos muestras históricas y culturales impresionantes, pero en los pueblos pequeños no vemos el encanto actual de esa Europa de la que somos parte, tanto en el Este menos conocido, como en el Oeste. Lo que en España era una miseria tras la guerra que acabó con la democracia, la reciente especulación que empezó en los cincuenta y todavía sigue ha destrozado las ciudades incluso las que tenían un encanto medieval, renacentista o burgués, o algunas que como Lugo han sabido conservar sus murallas romanas, algo verdaderamente insólito. Pero si nos vamos por los pueblos y aldeas pequeñas lo que más llama la atención es la fealdad de sus casas en comparación con sus equivalentes en todo el resto de Europa. En Madrid hay muchos barrios donde todavía se cuelga la ropa en la fachada. El Madrid de las mil plazuelas de José I, ¡más nos hubiera habernos quedado con él y no traernos al felón de Fernando VII!, ha dejado de serlo. Y el ánimo empedrador y cortador de árboles invade todo. Recuerdo Alberto Gallardón que quería cortar los del Paseo del Prado.

La especulación salvaje además de fealdad ha sido la causa indirecta de desgracias como la reciente de Valencia que soportan sobre todo sus desoladas víctimas. Y aunque merezca un inmenso reproche su presidente autonómico, al que ellos eligieron democráticamente no hace tanto, parte la tienen los alcaldes que autorizaron con avaricia y en no pocos casos, corrupción sin tasa, la construcción de viviendas no sólo en terrenos inundables sino en verdaderas ramblas y torrenteras o en barrancos y los han mantenido adecuadamente sucios de restos de todo tipo. ¿Es posible que su memoria histórica les haga olvidarse de la frecuencia de las DANAS aunque ninguna haya sido tan salvaje como ésta?

Tras el desastre de la DANA, como siempre, aquí no pasa nada. El verbo dimitir es un verbo regular por su mínimo uso. Y ya se anticipa que la reconstrucción se hará en los mismos lugares ¿quizá con casas más altas? La próxima DANA producirá igual o mayor despilfarro material y los mismo o más homicidios. Se calificarán de involuntarios, pero no de imprevistos.

No aprendemos que la corrupción política lo puede todo. La razón del Municipio, la Diputación y la Autonomía era, y es, que la proximidad de la autoridad le permite conocer y evitar, daños ¡secularmente conocidos! Saberlo lo sabían; pero les ha dado igual.

Los científicos pronosticaron con acierto el riesgo inminente y grave. Un niño sabe que el color amarillo exige prudencia y el rojo es de alarma. ¿Qué saben los políticos? Nada. No distinguen el riesgo de un caudal de 10, 50 o 100 m3/s. Ni el riesgo de que ese caudal vaya por cauce con una sección de 1, 50 o 100 m2. Ni el riesgo de lluvias de 10, 50, 100 o 200 l/m2. Ni el distinto riesgo si llueve en una zona plana o en la ladera de una montaña. ¡No distinguen nada! El resultado de su ignorancia ha sido más de 220 fallecidos y miles de millones en pérdidas materiales. Y aquí no dimite nadie. Ahora todos se felicitan por lo bien que lo han hecho mientras esperan para gestionar los millones ajenos que pasarán por sus manos,

¿Y los ciudadanos? La democracia no es sólo votar; hay que reflexionar sobre la calidad ética y profesional de quienes dispondrán de nuestro bienestar, nuestra vida y nuestro inmediato futuro. ¿Volverán a construir las viviendas en el mismo sitio? ¿Les seguirán votando? ¿Apostamos algo? Luego la culpa será del Gobierno que será el que ponga nuestro dinero: el de todos. O de los científicos, aunque avisaron. De momento, unos descerebrados han denunciado a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la AEMET. Creo que son unos que niegan el cambio climático. ¡Bien!

