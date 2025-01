Queridos magos de Oriente: Como la niñez me queda muy lejos y a mi no me vais a traer juguetes, que es lo bonito, os los voy a pedir para mi querida Zamora, que también es vieja, sí, pero mantiene la ilusión de los niños, siempre esperando regalos.

A ver, a Zamora le gustan mucho los trenes. Sobre todo los más veloces, pero también los antiguos, siempre que vayan a los sitios a los que nos gusta viajar. Por ello yo espero que lo de los AVEs, ya que hemos hecho y pagado tan carísimas vías y trazados, no sea flor de un día, o tren de un día, se consoliden horarios, se multipliquen frecuencias y abaraten precios. Y no, no es mucho lo que pido: es lo suyo, si no queremos que vuelva a ocurrir aquello de que algo bueno deje de usarse porque no hay manera.

Que es lo que pasó, por cierto, con esa herida vieja que no se nos cierra. Lo de la vía férrea Ruta de la Plata. Teníamos tren en la ruta más lógica y racional del mundo; de arriba a bajo en el oeste de España. De Gijón a Sevilla, pasando por Zamora y todo lo que más nos interesaba. Pero se dejó de renovar el material, se trazaron horarios imposibles y se pusieron precios sin sentido. ¿Resultado? Nadie iba por esa ruta porque era imposible hacerlo. Y llegó un gobierno de espabilados que dijo:

—Qué despilfarro. Si no se usa, mejor cerrarla.

Eso hicieron y nos obligaron a todos a tener coche, para jolgorio de sus fabricantes y disgusto del planeta. Unos 50 años han pasado desde aquello, amigos magos. Pero nos sigue doliendo. ¿Por qué no traéis a Zamora este año un juego ferroviario, con trenes y vías, con todo, para que podamos recuperar un camino de tanto sentido común? De verdad que como no seáis vosotros, con vuestra magia, nadie nos va conceder este deseo. Está archicomprobado.

También os quiero pedir, más modestamente, un montón grande de bicicletas para ciudad y provincia. Veréis. Nos están haciendo cada vez más carriles bici, más sendas para ese vehículo sanísimo y ecológico, que nos pone en forma, a nosotros y al medio ambiente. Pero como no hay tradición, su uso no acaba de arrancar a lo grande. Deduzco que lo que nos falta ahora son bicis, muchas bicis. Y un regalo tan clásico en vuestro negocio no os supondrá mayor problema.

No pediré más para no abusar de vuestra paciencia. Si os digo que Zamora, como siempre, se ha portado de maravilla, ha sido buena, yo creo que incluso más de la cuenta, y se merece todo lo dicho. Dejamos los zapatones colectivos, pues, en la plaza Mayor o donde Guarido nos diga, y a ver si os portáis. ¡Feliz viaje, maguetes!

