Hemos perdido el 94% de lo invertido en la Lotería de Navidad

En Zamora y su provincia ha "caído" algo más de un millón de euros en la lotería de Navidad. Dicho así podría parecer mucho. Pero si se profundizara un poco, podría verse que eso supone apenas un 6% de los euros jugados, o lo que es lo mismo, que hemos perdido un 94% de lo invertido en el sorteo. O sea, que hemos salido malparados, al haber gastado once euros, de media, por habitante. Entre todos, algo más de dieciocho millones de euros.

Pero hay otras cosas más importantes que no llegamos a comprender y que nos deberían preocupar. Una de ellas podría ser la reacción de los partidos políticos en relación con el mensaje de Navidad del Rey Felipe VI. Un mensaje que siempre será motivo de fuertes críticas. Porque, los limitados poderes del Rey encorsetan algunas cuestiones que debería abordar, y que no llega a tocar, ya que, de hacerlo, podrían salirse del marco constitucional, y entonces sería peor el remedio que la enfermedad.

Así que, descartando lo de intentar descifrar lo que hubiera deseado decir el Rey, y haciendo caso omiso de las valoraciones de los opinadores de turno, no caben muchas más posibilidades de profundizar en el tema, como si ocurría en el caso de la lotería de Navidad. Aunque quizás, activando las alarmas, podríamos hacernos una ligera idea, analizando las reacciones de los partidos políticos.

Como viene siendo habitual, las minorías independentistas catalanas se han despachado diciendo que el mensaje era "impropio" e "irrelevante", y no estando conformes con ello, han llamado "ilusos enterradores" al Gobierno Central y al de la Generalitat. Esto nos puede dar una pista ya que, si el mensaje regio les ha parecido tan mal a los Puigdemones, quizás haya sido bueno para las mayorías.

Podemos y Sumar, para no variar, han seguido con la matraca de que el mensaje "se enmarca en un marco reaccionario por excelencia" y que representa "a la ultraderecha", lo que llega a aportar cierta tranquilidad ya que, al tratarse de dos discos rayados, no cabría esperarse cosa distinta de ellos.

Al PNV no le ha parecido mal, ya que le viene bien seguir recogiendo las nueces del árbol que empezó a mover el "padre" Arzallus. Y así, de paso, diferenciarse algo de Bildu.

Bildu y Vox no han hecho valoraciones. No se sabe bien si ha sido por temor a perder votos o a alguna otra razón más inquietante. Aunque, la verdad, no parece perderse mucho por ello.

Como primera reacción al mensaje navideño, "la Presicienta" de Madrid ha tardado solo dos días en lanzar la acostumbrada batería de furibundos ataques contra el Gobierno

La mayor dificultad de este análisis, estriba en lo que hace referencia a los dos grandes partidos, PP y PSOE, a los que ya no anima ni "Manolo el del bombo". Y es que ambas formaciones, faltas de espíritu crítico, son incapaces de aproximarse a la realidad. Porque se da la paradoja de que a ambos les ha parecido muy bien lo que ha dicho el Rey, lo que supone una contradicción, máxime cuando Felipe VI insistió en la necesidad de buscar el acuerdo y la comunión de todos los españoles y en especial de los partidos políticos. Y ambas formaciones hacen lo posible por que el aire que se respira pueda cortarse con un cuchillo. Todo ello debido a una cruenta guerra sin cuartel que aumenta la frustración de gran parte de los españoles. En esa guerra, muy probablemente, los ciudadanos estamos perdiendo mucho más que se nos "voló" en la lotería de Navidad.

Y es que un día sí y otro también, ambos partidos pierden la razón manejando adjetivos tales como impresentable, desagradable, irrespetuoso, agravante, insolente o grosero, en lugar de aproximarse a los de presentable, agradable, respetuoso, atenuante, humilde o cortés, que serían deseables. Pero ellos, como se creen dueños del corral, pelean para ver quién es el gallo y quien la gallina. Mientras, en el país casi nadie pone huevos.

De hecho, como primera reacción al mensaje navideño, "la Presicienta" (Término empleado en el programa "Todo es mentira", de La Cuatro) de Madrid, ha tardado solo dos días en lanzar la acostumbrada batería de furibundos ataques contra el Gobierno, cosa que se da de bruces con el mensaje del Rey (Hay que "tener serenidad frente a la atronadora contienda política", Felipe VI dixit)

Así pues, lo del mensaje del Rey no parece ser más que un trámite, una costumbre, una tradición como la del turrón de El Almendro, que siempre vuelve a casa por Navidad. Y que diga lo que diga, y omita lo que omita el Rey, los partidos políticos se seguirán fumando unas cuantas farias.

"A mi me da pena este hombre, porque habla solo" ha reseñado el crítico de cine Carlos Boyero, a propósito del mensaje del Rey, en uno de sus últimos artículos. Según Boyero, es lo que dijo la madre de un amigo suyo, mientras seguía por la tele el mensaje de Navidad. Claro que dicha señora, según parece, "vive en un mundo imaginario".

Pues eso, que cada cual es cada cual y alguien más.

