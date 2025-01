Bienvenido 2025

Ya está aquí. Ha venido ya. 2025 ya se ha adueñado del calendario. ¡Que sea para bien, Dios mío! Que a todos nos traiga salud por encima de todo lo demás. Aunque de todo lo demás también hay que pedir, trabajo, dinero, amor y a Zamora resucitada. Capital y provincia llenándose de habitantes y Monte la Reina plagada de uniformes. A los zamoranos nos gustan los uniformes, siempre han formado parte del paisaje con figuras de esta ciudad y provincia y hay que mantener viva la esperanza.

Zamora tiene que ser lo que siempre fue. Recuperar lo que se ha perdido o simplemente se le ha dado de lado y volver a pintar algo en el conjunto no sólo de Castilla y León, sino también de España. No está Zamora para pérdidas y para lamentos. No podemos ser eternas plañideras. Nadie se va a apiadar de nosotros más que nosotros mismos. Tirando del carro y sin desfallecer. Queda terminantemente prohibido arrojar la toalla.

En 2025, el 37% de la población tendrá más de 55 años. La mayoría tendrán más calidad de vida, más tiempo libre y más capacidad adquisitiva, por lo que las empresas deberán considerarlo como un público clave en sus estrategias. La Zamora Silver que venimos defendiendo y a la que se dedica un congreso extraordinario todos los años. Abogo por su potenciación y difusión. Por fin, los senior convertidos en un target con mayor capacidad de gasto. Que así sea. Que no sólo el Inserso sea su modelo de ocio. Hay que despegar y desligarse de viejas ataduras.

Me he llevado un alegrón cuando he leído no sé dónde que en un mundo globalizado como el nuestro, se volverá a lo local. Es decir, las marcas locales de gran consumo, que están creciendo un 50% más que las globales, contribuirán a un 72% del crecimiento del mercado. Y las compañías multinacionales tendrán que adaptar su oferta a las demandas de cada comunidad para conectar con los consumidores. La Cámara de Comercio de Zamora, la CEOE-CEPYME, Azeco, es decir todas las siglas e instituciones dedicadas a estos menesteres, tendrán que ponerse las pilas y hacer bien los deberes para no desperdiciar ninguna oportunidad.

