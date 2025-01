Los anuncios de Navidad

Anuncio de Telefónica "Hola, soy Edu. Feliz Navidad."

Jobar, ya nada es igual ni en Navidad. Me refiero en concreto a los anuncios propios de estas fechas. Recuerdo, años atrás, siempre sobresalían anuncios que dejaban huella, que eran recordados más allá de estos días. Los perfumes se llevaban la palma. Eran el preludio de la Navidad.

Con posterioridad llegó Edu, aquel chavalito que, sin saberlo, escribió un nuevo villancico, ¿recuerda?: "Hola, soy Edu, Feliz Navidad". La musiquilla que acompañaba a la frase, se convirtió en el estribillo de la Navidad. Edu nos caía bien a todos, chicos y grandes. Fue nuestra más divertida felicitación de Navidad, conTelefonica como interlocutor válido.

Pasado algún tiempo, no ha tanto, El Corte Inglés también nos sorprendió con unos duendecillos que nos conquistaron de inmediato, con su letra repetida hasta la saciedad y su pegadiza música. Este año los grandes almacenes nos ha regalado un anuncio mágico, precioso, pero no contagioso.

La Navidad bien requiere el esfuerzo de los creativos patrios. Por cierto, Zamora tiene muchos y todos de una calidad excepcional. A ver si pronto dan el salto, tanto nacional como internacional, y nos dan una alegria que podamos celebrar todos. Las alegrías de mis paisanos son mis alegrías.

Volviendo a la Navidad de este año, ningún anuncio ha tenido la fuerza, el atractivo, el carisma (la magia es otra cosa), de aquellos que formaron parte de nuestra Navidad, total, no hace tantos años. n

