El "efecto 2025"

Hace 25 años el mundo entero temblaba antes las imprevisibles consecuencias del llamado "efecto 2000", un posible error informático por la omisión de la centuria en los softwares ante el cambio de milenio. Un cuarto de siglo después, Zamora se asoma a 2025 con los anhelos claros, al menos los más acuciantes, y con la guardia bien alta para no aceptar ninguneos, vengan de una u otra administración, porque todas ellas gestionan fondos públicos con los que mejorar la vida de los ciudadanos. Se cierra un ciclo y se abre un nuevo horizonte con tantas posibilidades como días, como horas o minutos, el tiempo necesario en ocasiones para que la alegría llame a la puerta en forma de buena noticia o de una decisión inesperada y gratificante. Por eso Zamora espera que este 2025 llegue con "efecto", del bueno, para la provincia y sus habitantes.

Si es cierto que quien siembra recoge, como nos recuerda el rico refranero español, las zamoranas y zamoranos, personas recias y trabajadoras donde las haya, ya están listos para cosechar y preparados para iniciar el segundo cuarto de siglo por el único camino posible: el de las comunicaciones e infraestructuras, la repoblación del mundo rural y la creación de puestos de trabajo. Son tres necesidades que se entremezclan y que no pueden subsistir por separado. Estos días la esperanza se abre paso a golpes de emoción y se impone al pesimismo con nuevos propósitos personales y colectivos. La provincia, un territorio que sufrió como el que más la sangría de la emigración cuando familias enteras cruzaban el océano en busca de un futuro más prometedor, es ahora un lugar de acogida en un acto de generosidad con el que responder a aquellas personas que salen de sus países dispuestas a asentarse en esa Zamora vaciada tan necesitada de vida.

Con el fin de año llegan los balances y las promesas. Es un momento importante, sin duda, porque los plazos avanzan y sin darnos cuenta estamos en ese horizonte de 2025 que tantas veces se ha repetido como un mantra al hablar del futuro. Ya está aquí. Con la ilusión de los más pequeños ante la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Zamora espera y confía en unas comunicaciones que permitan vertebrar el territorio y aprovechar su situación geográfica para "engancharse" a este motor de desarrollo que son las autovías, corredores y líneas de alta velocidad. Y con ellas esas empresas que buscan terrenos bien conectados en los que instalarse, a poder ser con bonificaciones. La apuesta por los grandes polígonos industriales que se promueven en distintos puntos, desde el HUB de La Aldehuela, Monfarracinos o Benavente, echarán a andar porque ya no hay vuelta atrás para lanzarse a atraer industrias potentes. El primer paso siempre es el más complejo, como cuando un niño da las primeras pedaladas en su bicicleta convencido de que detrás hay unas manos adultas que le tienen bien sujeto, aunque se hayan despegado unos centímetros y vuele solo. Con las empresas ocurre lo mismo. Esa primera decisión, la de instalarse en Zamora para producir y distribuir desde la provincia, no solo generará puestos de trabajo y asentará población, sino que plantará un nuevo efecto, el "efecto llamada" para otras firmas nacionales y, por qué no, internacionales. Es el futuro y ya está aquí.

Cada pequeño bar que reabre en cualquiera de los 248 municipios de la provincia es una buena nueva para sus vecinos. Negocios de hostelería, tiendas, consultorios médicos y colegios son claves para mantener el letrero de "abierto" en muchos de los pequeños pueblos. Es cierto que la despoblación pesa como una losa, pero no lo es menos que cada vez más familias deciden salir de las grandes ciudades para conectar con la naturaleza y una forma de vida que les cautivaba cuando escuchaban hablar de ella a sus padres o abuelos. Junto a ellos, a esos nómadas aventureros, los inmigrantes y aquellos que deciden volver a su pueblo natal una vez que cierran la etapa laboral. Todos son bienvenidos porque en Zamora no sobra nadie y la suma de voluntades es la que hace más fuerte a la provincia.

La vida sigue su curso y el devenir, aunque siempre incierto, es más luminoso cuando se comparten objetivos. Termina 2024 y damos la bienvenida a 365 días que darán para mucho y donde caben los regalos y las alegrías. Es el momento de confiar en las promesas y en hacer piña con esa Zamora que siempre levanta la cabeza, incluso en los momentos más complicados. Va en el espíritu de las zamoranas y zamoranos comprometidos con una tierra que aún tiene mucho que decir y mostrar. El orgullo de pertenencia a una sociedad es indestructible.

Érase una vez una provincia castellana llamada Zamora, ilusionada con despertar y ver cumplidos sus sueños...

Todo lo mejor para este 2025 que ya asoma por la ventana. Feliz Año Nuevo.