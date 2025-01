¡Bienvenido veinticinco! ¡Adiós viejo veinticuatro! 

Llegará a Zamora el año nuevo si es que ha superado / carreteras sin asfalto o caminos asfaltados, / que por hache o be o por zeta, por si podencos o galgos, / se deterioran deprisa, y nadie quiere arreglarlos. / Diputación: "no son nuestros, que los cuide el propietario". / Y el ayuntamiento, el dueño: "no hay pasta para adecuarlos".

Para llegar a la "capi" y tráfico pacificado / cuando en dos mil veintitrés se instalaron los bolardos, / con la que tienen montada entre rotondas y asfalto / se encontrará conductores que lo que están es mosqueados / porque erróneamente piensan que un carril han recortado / en lugar de dos carriles para bien encarrilarnos.

Poco importa si de cabras los caminos se han tornado, / si las rotondas se llenan de conductores cabreados / y ni un metro de autovía se ha construido en un año, / si al final no hay autocares y a los que hay han recortado / las paradas en los pueblos: "total, para cuatro gatos / que quedan en el lugar no vamos a andar parando." / Como ha sucedido en Toro, y por lo que han protestado / este año que despedimos, viejo dos mil veinticuatro.

El año viejo se marcha a causa del calendario / igual que hace el mocerío a medida que cumple años / primero por los estudios y después por el trabajo. / Poco han cambiado las cosas en el dos mil veinticuatro, / aunque es verdad que se acaba con quinientos zamoranos / y zamoranas de menos. Y que si nos comparamos / con los años precedentes es digno de celebrarlo, / pues por miles se contaban los viejos que nos dejaron, / los niños que no nacieron, los jóvenes que emigraron.

Si hablando de población no se portó mal el año / (fue menos lo que perdimos pero tampoco ganamos), / tampoco mal en Zamora el viejo año se ha portado / si con dos mil veintitrés nos seguimos comparando: / con ese año del incendio que la Culebra ha quemado. / Aunque dos mil veinticuatro se va sin haber pagado / las ayudas prometidas por el desastre causado / al paisaje de la sierra, a la hacienda y al ganado / ¡A Zamora todo llega con demora y con retraso!

-No es cierto lo que se afirma en el párrafo pasado / porque hay algo en que Zamora es la pionera ¡proclamo! / -dicen administraciones que algo se traen entre manos.

-Pongo en duda lo que dices –responde el pueblo escamado.

-En Zamora se autorizan más plantas de biometano / que en el resto de provincias en el dos mil veinticuatro. / Y en ellas esos residuos procedentes del ganado / autóctono y el de fuera si así fuera necesario / se harán energía verde, biogás o biometano / para exportar energía como hace desde el pasado / esta tierra con sus ríos convertidos en pantanos.

- ¡Toxicidad en el aire puro que ahora respiramos! / ¡Las tierras contaminadas por los metales pesados / que pasarán a las aguas como ahora hacen los nitratos! / ¡Los olores de residuos cuando sean descargados / de camiones que transportan los residuos de otros lados / hasta las plantas que okupan nuestro territorio amado! / -se alarman desde los pueblos junto con los aledaños.

Protagonistas los pueblos fueron del año pasado. / Los que en contra de las plantas de biogás se han rebelado / y a la capital vinieron en contra del biometano. / Los que en tractores llegaron y las calles ocuparon / allá en el mes de febrero con protestas desde el campo: / porque la PAC mucho exige mientras los precios son bajos / para los que aran la tierra, pero altos en los mercados.

Los pueblos se nos vacían pero las que van quedando / son las gentes resistentes que siguen reivindicando: / que se abran los consultorios en Tábara y en Sayago; / que traigan hasta los pueblos ese cajero automático / para cobrar las pensiones y los sueldos que aunque bajos / -de los menores de España y de la región retacos- / pues si estamos obligados a cobrarlos por el banco / el banco o quien nos obliga también tendrá que acercarlos.

En la ciudad de Zamora lo que ha capitalizado / las discusiones de bares y conflictos soterrados / fue nuestra Semana Santa con el museo derribado: / ¿Dónde colocar las carpas si las obras se han parado? / ¿Por dónde irá el nazareno si el puente no han acabado? / ¿Y quién manda ahora en la Junta si la gestora ha cesado? / (Pues tal vez ese es el fondo que se está deliberando). / Este pequeño conflicto, si vienes a analizarlo, / demuestra que la Semana sigue vivita y coleando, / goza de buena salud y habrá fiesta para rato: / pues se cobija en la carpa del corazón zamorano.

No todo ha sido conflicto durante el año pasado. / Alguna buena noticia habrá para contentarnos.

- También Zamora es pionera en robots para el cuidado / de los silver y mayores que en sus casas se han quedado. / Y en el hub de la Aldehuela como ya no está el ganado / los robots y los sensores los estamos fabricando /- nos dicen desde la dipu, la junta y sus aledaños.

Dijimos "adiós SODEZA" y bienvenido Fromago / porque llenó nuestras calles de queso tierno o curado / y con él los alimentos que en la tierra han fabricado.

Pero la mejor noticia durante el año pasado / ha sido la del gobierno regional cuando anunciaron / subvencionar a los bares que todavía no cerraron. / Aunque hasta todos los pueblos las ayudas no llegaron: / olvidaron los anejos que están más necesitados.

¡Menos mal que un tal Aldama del Zamora dimitió! / Y el nombre FC Zamora impoluto se quedó. / Nadie apenas se ha acordado del que en el Ruta instaló / el consulado de Georgia del que el alcalde le echó.

Como son muchas las cosas que en un año hemos vivido / tendremos que ir resumiendo lo que en él ha acontecido.

En todo el mundo aún existen más de cincuenta conflictos / pero en dos mil veinticuatro Ucrania y los palestinos / fueron los que por cercanos nos parecieron más vivos / por los muertos que causaron o por ser un genocidio.

En los gobiernos de Europa se instala la ultraderecha / como en las comunidades de España la "fachosfera". / Y en nuestro país asistimos sin sorpresa pues no es nueva / a otra nueva división de los partidos de izquierda. / Para llevar la contraria aquí cerca, en nuestra tierra, / en el gobierno de Toro han echado a las derechas / del consistorio mediante la unión de centro e izquierda.

La ley de amnistía en España el parlamento aprobó / pero la nota la ha dado el president Puigdemont, / que cual Tarradellas dijo "ja sóc aquí", y se esfumó / como en su día hizo el Lute antes de entrar en prisión.

En la Moncloa se quejan de los bulos y del fango / con los que la oposición del PP les ha atacado. / Pero el PP y el PSOE al final se han enfangado / por los muertos de la DANA que no fueron avisados / para evitar las desgracias que se han quedado en entre el barro: / a Mazón no se les espera, y el pueblo sigue esperando / que le lleguen las ayudas que siguen necesitando.

Si rotondas y caminos retrasaran al nuevo año / (de rima fácil, graciosa, por ver si nos animamos) / no hay problema: vendrá en AVE aunque el billete sea caro, / o en el de más bajo coste, el low cost que llaman Avlo. / Porque al venir de Madrid podrá llegar más temprano / pues el tren madrugador que estábamos demandando / por fin nos lo han concedido ¡pero en sentido contrario!

¡Al menos esta provincia se libró de bulo y fango!

¡Bienvenido veinticinco! ¡Adiós viejo veinticuatro!

