Políticos como el alcalde popular de la localidad abulense de Vita, son los que nos hacen pensar a los ciudadanos que antes de acceder a un cargo, todo aspirante político y pseudopolítico (hoy a cualquiera se le llama político) debería pasar un reconocimiento médico exhaustivo, haciendo hincapié en la necesidad de aprobar con sobresaliente el chequeo neurológico. Al que no dé la nota que lo suspendan para el ejercicio del arte de engañar, que eso es la política, según Nicolás Maquiavelo.

El alcalde de Vita, Antonio Martín, es de esos tontolaba que desprestigia la desprestigiada profesión que ejerce. Tontolabas en política hay a montones, se dan incluso por generación espontánea. A este individuo no se le ha ocurrido otra cosa que cantar en las fiestas de su pueblo, en honor a San Bartolo, una canción o algo parecido, de contenido pedófilo y quedarse tan oreado. La letra, como toda la canción que quería parecer un rap pero podía ser cualquier cosa, era repugnante. No me voy a detener ni un segundo en una sola estrofa. Y no me voy a detener porque me da asco.

El primer edil del pueblecito abulense ha sido expulsado de inmediato por el PP que no se ha andado con rodeos. Como cabía esperar, el susodicho no tiene intención de dimitir, ¡faltaba más! A unos les quedará París, a otros Estambul y a los políticos en caída libre siempre les quedará el grupo mixto. Todos los partidos políticos, PP incluido, han pedido su dimisión, pero sabido es que en política nadie dimite. No hay más que mirar hacia el Gobierno y comprobarlo.

Es incomprensible que a los ejercientes de la res pública les guste tanto meterse en problemas. Les gusta la polémica como a un niño un caramelo. Ya lo decía el genial Groucho Marx que nada tiene que ver, como usted sabe, con el filósofo y político comunista alemán de origen judío, Carlos Marx. Sostenía el actor y humorista que "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Lo que ha hecho el alcalde de Vita y lo que todos los días hace, sin pudor alguno, el presidente del Gobierno de España.

Suscríbete para seguir leyendo