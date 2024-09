El que primero lo huele, debajo lo tiene…

El señor Sánchez debe saber poco del refranero español. De lo contrario se abstendría de hacer tan singulares acusaciones cuando llama mentirosos a los demás, o asegura que los medios que no le siguen la corriente son pseudomedios… Se le acabaron las vacaciones a los que ocupan escaño en el Parlamento (algunos, no descubro nada, están de vacaciones todo el año).

De nuevo tienen que ponerse a punto para acudir a las Cortes Generales para figurar, o si acaso para apretar el botón cuando los jefes toquen a rebato ¡Lamentable! La primera sesión del próximo periodo ordinario de sesiones, que va de septiembre a diciembre -el segundo se desarrolla entre los meses de febrero y junio- (¡qué pocas vacaciones tienen sus señorías!), como siempre, servirá para que todos los diputados y las diputadas vuelvan a sacar pecho con la intención de intentar intimidar a los contrarios; lo cual debe ser una de las primeras lecciones que aprenden y se deben aplicar con disciplina "ejemplar" quienes se quieren dedicar a la política, pues para convencer, antes que demostrar que lo que se asevera es cierto, hay que dar la impresión de que lo que uno dice lo dice convencido, aunque sea todo una "mentira de campeonato" (de tal guisa calificábamos, de pequeños, a las grandes mentiras que decían los compas, o los amiguetes, que no coleguillas).

Para los gobernantes de turno, tal vez porque si tienen que jugar al lado de Sánchez deben saber utilizar sus mismas armas, lo de mentir, o mejor dicho, cambiar de opinión, o decir digo donde poco antes habían dicho diego, es el pan de cada día. Y si no lo consideran así, díganme ustedes como nos podríamos referir a las afirmaciones contradictorias que sobre un mismo tema ha lanzado al aire, y sin ningún recato, hace escasas fechas, la vicepresidenta Montero, cuando se ha referido a lo que "han pactado" el PSC (Partido Socialista Catalán) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que, dicho sea de paso, ni los más ilustres socialistas saben qué ha sido. Josep Borrell, ha dicho que el pacto fiscal que han alcanzado el PSC y EZC, en contra de lo que ha afirmado recientemente la señora Montero, que lo niega, es sin duda alguna un concierto económico, tal y como se define tal figura, en términos técnicos, en los manuales de la Hacienda Pública.

Joaquín Almunia, por su parte, ha reconocido no tener muy claro de qué tipo de acuerdo se trata porque, así lo ha manifestado, cree que ni los que lo negociaron conocen su verdadero alcance… Si la vicepresidenta Montero ha dicho: "Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación para Cataluña", y en el documento suscrito entre PSC y ERC se puede leer: "Será la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya".

Entonces ¿Quién nos puede explicar lo que acordaron los representantes del PSC con los de ERC para que éstos asumieran investir a Salvador Illa? La señora Vicepresidenta, una vez más, se ha pasado de frenada afirmando hoy lo que negaba ayer; lo cual ya no extraña a nadie, pues es un comportamiento habitual y común que deben asumir todos los que aspiran a seguir sentados en la bancada azul del Congreso.

Como lo es también repetir, como si de papagayos se tratara, las consignas que, cuando es menester, elabora Moncloa por indicación del jefe Sánchez. Después de llevar siete años asistiendo a las clases de butades (de boutade: vocablo francés que puede entenderse como una afirmación u observación chocante, más o menos paradójica, dicha con ánimo de engañar, impresionar, o de provocar), que de manera insistente lleva ofreciéndonos nuestro impertérrito presidente (impertérrito: se dice de quien no se altera, no se intimida y conserva la calma y el aplomo cuando miente, o se le achaca algo que la evidencia certifica, como si la cosa no fuera con él).

¿Qué otra cosa podemos esperar de él y de sus "ovejitas"? Lo del señor Sánchez y sus "ovejitas", en el arte de permanecer impertérritos e impertérritas, cuando otros en su situación se turbarían, hay que reconocérselo, es para nota. Veremos la que saca el presidente cuando a su señora se le acabe el chollo, porque lo de sus trapicheos pueda quedar demostrado. ¡Ojalá! Segundos fuera. Comienza el periodo de sesiones.

¡Firmes!

