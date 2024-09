"Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende", cantaba el tristemente fallecido Pau Dones. No podemos afirmar ni que el blanco sea blanco, ni que el negro sea negro; ni tan siquiera que uno y uno sean dos. Porque depende, todo depende. Pau Dones hace un canto a la posmodernidad que mezcla bien con el tango Cambalache de Carlos Gardel en donde "Todo es igual, nada es mejor".

La llegada de Internet nos facilitó el acceso e intercambio de información a millones de personas. Un intercambio que supone una concepción infinita de perspectivas, la fragmentación del pensamiento y un abanico amplio de voces y enfoques para cada cuestión. Junto a esta realidad aparecen fenómenos como la post-verdad o el uso malintencionado de las redes sociales, que distorsionan la realidad, ahora ya todo depende; ahora sí que ya es lo mismo ser derecho que traidor. Hablamos a menudo de la llegada de Internet, de tecnología y de los problemas, oportunidades lo llamaría un emprendedor, que trae; pero esto no va de tecnología, va de comunicación y como dijo Castells, puede generar toda clase de mitologías y de actitudes exageradas.

Las redes sociales son el vehículo ideal de autoexpresión, el vehículo para expresar nuestra libertad máxima; pero necesitamos someternos continuamente a los hipotéticos juicios aprobatorios de nuestros semejantes virtuales

El mundo postmoderno desecha las grandes ideas salvadoras de la Modernidad y las cambia por la multiplicidad de posturas o "verdades". Estas múltiples verdades han impregnado el arte y la cultura en general, mundo que ya no se rige por reglas establecidas, por cánones interpuestos; ahora se trabaja para buscar esas reglas desde cada obra, no hay límites prefijados. La consecuencia es la propia expresión del mundo interior del creador, desde diversidad de formatos y propuestas, formando un microrrelato que convive con multitud de otros microrrelatos.

La falta de grandes narrativas ha tenido como consecuencia que los humanos posmodernos viven la vida fragmentada, a falta de un macrorelato que explique todo, los microrrelatos responden al criterio fundamental de utilidad. "Que no has conocido a nadie que te bese como yo", pues depende, todo depende. Amor fragmentado entre varios amantes, amistad fragmentada, experiencias fragmentadas, comidas fragmentadas de muchos microplatos para vivir la experiencia, trabajo fragmentado para los creativos freelancers. Ya lo avanzó Lyotard "La postmodernidad se presenta como una babelización que no es ya considerada un mal sino un estado positivo, porque permite la liberación del individuo, quien despojado de las ilusiones de las utopías, puede gozar el presente siguiendo sus inclinaciones y sus gustos". Sus caprichos más bien. Sociedades caprichosas, descomprometidas, ferozmente individualistas, sin una visión de conjunto, sin reglas, sin límites más allá de los autoimpuestos, porque yo lo valgo. "Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. ¡Lo mismo burro que un gran profesor!". Que cantaba Gardel.

Y aquí está la gran paradoja. Las redes sociales son el vehículo ideal de autoexpresión, el vehículo para expresar nuestra libertad máxima; pero necesitamos someternos continuamente a los hipotéticos juicios aprobatorios de nuestros semejantes virtuales. Somos libres para opinar de todo, para hacer de todo, para expresarnos; pero necesitamos los likes de aprobación de manera compulsiva.

