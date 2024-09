Decíamos ayer…

Ya estamos en septiembre, tiempo de comprobar que, generalmente, el agosto "aliviapenas" no nos ha raido demasiados cambios importantes en nuestras vidas. Escuchas por ahí eso de "vuelta a la rutina", "regreso a la normalidad" mientras la cara de los protagonistas parece decir justamente lo contrario, o sea "se acabó lo bueno y empieza la tortura de los madrugones, el trabajo insatisfactorio, los atascos, las prisas…". En resumen, la vida moderna para millones y millones de personas de la llamada civilización occidental. En el Tercer Mundo, en los países con miseria y hambre, tienen otros problemas. Allí no padecen estrés postvacacional ni nada por el estilo. Sus males se curan comiendo un par de veces al día.

Agosto se parece mucho a las fiestas navideñas. Días de relax y disfrute. Y de un montón de promesas. Al volver de las vacaciones agosteñas, al igual que en el Año Nuevo, nos juramos mejorar en todo, una vida distinta, más sana, más completa. Dieta, adiós tabaco y alcohol, paseos, gimnasio… No se puede meter a todos en el mismo saco, pero la verdad es que son más los que incumplen sus compromisos íntimos que quienes los cumplen. Así que septiembre suele presentarse como algo parecido a "después de Reyes". Llega esa temida "normalidad" y los grandes propósitos se desmoronan. Bueno, la semana que viene empiezo y si no después del puente del 12 de octubre y si no en la Inmaculada, o, mejor, lo dejo ya para Navidad y lo empalmo con el Año Nuevo. Y así nos vamos engañando a nosotros mismo y la vida se nos hace más llevadera. O eso creemos.

Otra de las sorpresas que septiembre suele regalarnos es comprobar que, como en la canción que hizo famoso a Julio Iglesias, la vida sigue igual. Nos vamos en agosto con la ilusoria, aunque vana, esperanza de que las cosas cambien en nuestra ausencia, pero no, no cambian mucho. Hemos metido la cabeza de avestruz en la arena de la playa, bajo las sombrillas, en el refugio del apartamento, con el deseo de que los problemas también se vayan de vacaciones, y, sin embargo, ¡ay!, volvemos y ahí siguen. Septiembre nos lo confirma sin necesidad de aspavientos. Todo (o casi) retorna a su cauce con idénticos planteamientos y a la espera de soluciones.

Estas situaciones no se dan por igual, no son uniformes. Verbigracia: en la España vaciada o vacilada no tememos los atascos, ni la contaminación con el humo de los autobuses y las fábricas, ni los retrasos en el metro (otra cosa son los trenes), ni la saturación de turistas. Y en las grandes ciudades, no están preocupados por la despoblación (más bien, al contrario), ni por el cierre de escuelas, ni porque no se cubran las plazas vacantes de médicos, ni por los bajos precios del cereal, ni por si abundan o no los lobos. Cada cual tiene su propio intríngulis, aunque a todos afecta un denominador común: agosto no ha resuelto nada; estamos igual que cuando cogimos las vacaciones pensando que, a la vuelta, el mundo sería otro. Pronto comprobamos que no, que lo que llamamos "normalidad" tiene poco de normal, pero, oiga, así lo hemos querido y tendremos que cargar con las consecuencias.

Suele suceder también que aparezcan asuntos con los que no parecíamos contar. ¿Quién nos iba a decir que estos días tendríamos que hablar de la aparición de, según este diario, cientos de ciervos muertos en la comarca de Sanabria-La Carballeda? Este es un nuevo drama, especialmente por la extensión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) a la ganadería y en las temidas repercusiones en la salud humana. Muchos de los ejemplares muertos han aparecido en los embalses. Los vecinos se preguntan qué hacen las autoridades. Ya verán cómo lo primero que hacen es tirar balones fuera, echarse la culpa unas a otras, lavarse las manos. ¿Se soluciona así el problema? Ustedes mismos.

Y esto, y lo demás, tampoco lo arregla septiembre por sí solo. Habrá que esperar a otro agosto. O a las Navidades.

