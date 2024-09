Atraer al turista extranjero hasta Zamora, una asignatura pendiente

Vista aérea del Lago de Sanabria, con San Martín de Castañeda en la ladera

Cuatro años después del inicio de la pandemia del COVID, los destinos turísticos de interior ven cómo el globo de las vacaciones soñadas vuela de nuevo a las costas y a destinos exóticos. Zamora, como otras provincias de la comunidad autónoma, tomó impulso cuando una vez superadas las restricciones los ciudadanos buscaban lugares tranquilos y rodeados de naturaleza en los que disfrutar de unos días de descanso. Ahora, a finales de agosto, la radiografía vuelve a ser similar a la de 2019: playas abarrotadas, capitales que entran en el pack de las imprescindibles, como Londres, París o Roma, y los siempre atractivos destinos singulares y lejanos con adeptos dispuestos a inyectarse una docena de vacunas si es necesario. En medio de este mapa global, Zamora necesita multiplicar esfuerzos de forma exponencial para darse a conocer, sobre todo en el exterior. Los codiciados viajeros extranjeros se cuentan con los dedos de una mano y la razón no es que desprecien la oferta de la provincia, sino algo tan sencillo como que no la conocen. Los últimos datos del INE corroboran que Zamora mantiene el músculo en la captación de turistas, sobre todo de otros puntos de la comunidad autónoma, Madrid y País Vasco. Aumentan por encima del 30% las pernoctaciones en pisos turísticos, albergues y casas rurales. Todo un récord. Pese a ello, el techo en el mercado nacional está cada vez más cerca y urge ampliar el horizonte.

Las puertas cerradas tanto en El Folgoso como Peña Gullón hacen que se pierdan 25.000 viajeros por temporada estival, ya que son cerca de tres mil las plazas que podrían ofertarse en estos dos lugares habilitados para tiendas de campaña, caravanas y autocaravanas

Toda publicidad es buena y más cuando llega llovida del cielo, como acaba de ocurrir esta misma semana con el diario británico The Sun, que en su edición digital asegura que Zamora está llamada a ser uno de los destinos españoles de interior más destacados para los turistas ingleses. Cuando los británicos viajan a España, asegura el rotativo, piensan en las playas de Mallorca, Ibiza o Málaga, pero Zamora ofrece muchos otros atractivos como la Catedral, el recinto amurallado y las iglesias románicas. El popular "tabloide" también hace hincapié en la oferta cultural, con museos por explorar, festivales de verano, mercadillos y eventos de baile, y por supuesto en la gastronomía. "Aunque se puede comer paella", los platos más destacados son, para ellos, la trucha, el bacalao, las ancas de rana y el queso zamorano. Y, para regarlos, el vino que se elabora en la provincia. Los turistas británicos valoran, sobre todo, los precios bajos, la facilidad para pasear por la ciudad sin la necesidad de vehículo y lo sencillo que resulta llegar a Zamora gracias a la conexión con Madrid y la alta velocidad. Una ayudita extra en el mercado inglés que debe servir de acicate a las distintas administraciones para que se tomen en serio el potencial de la provincia como destino turístico y, de forma coordinada, echen el resto en campañas efectivas para dar a conocer sus atractivos tanto en el resto de España como en el exterior.

El hecho de no poder acampar en las proximidades del icónico parque natural del Lago de Sanabria ni instalar una caravana es la evidencia de que algo no se está haciendo bien, por mucho que existan tediosas justificaciones administrativas. Las puertas cerradas tanto en El Folgoso como Peña Gullón hacen que se pierdan 25.000 viajeros por temporada estival, ya que son cerca de tres mil las plazas que podrían ofertarse en estos dos lugares habilitados para tiendas de campaña, caravanas y autocaravanas. Un turismo, este último, cada vez más cotizado ya que se trata de viajeros con un nivel adquisitivo medio que no escatiman a la hora de disfrutar al máximo de los lugares que se han propuesto conocer. Este mismo año, en marzo, la Concentración Nacional de Clubes Campistas celebrada en Zamora reunió a un millar de personas en el recinto ferial de Ifeza, una excelente promoción tanto de la ciudad como de la provincia. Las 32 áreas de autocaravana activas en distintas comarcas, tres de ellas en la capital, se quedan pequeñas para este tipo de viajero al alza.

Una simple fotografía o eslogan en medios y soportes estratégicos de otras ciudades es capaz de captar a miles de visitantes interesados de pronto por lo que les pueda aportar esa Zamora que tiene que dejar ya de ser la gran desconocida. Méritos no le faltan para ello. En el turismo, como en la política, las estrategias y las alianzas son determinantes, como lo son las reuniones con agencias de viajes y turoperadores que, como si se trata de operaciones en bolsa, son capaces de inclinar la balanza hacia una zona u otra en busca de la satisfacción del cliente pero, siempre, del beneficio económico que a buen seguro pueden rentabilizar en provincias como la zamorana.

Los viajeros asiáticos, que destacan por ser de los que más gastan de media por persona y día, forman parte de la estampa diaria de Segovia, uno de los lugares de España que más visitan no porque lo elijan en origen sino porque se incluye en algunos paquetes de viajes organizados a España por su cercanía a Madrid. El número de turistas procedentes de China se incrementa cada año y ya ronda los 15.000 por temporada en esta ciudad. Con el AVE, Zamora está también en disposición de competir por un pedazo de la tarta del mercado asiático y de otras partes del planeta. La alta velocidad que une Madrid con la capital en tan solo una hora y siete minutos es la mejor baza y aún no se ha explotado con la suficiente picardía por parte de las instituciones, que tienen una asignatura pendiente, la de captar la atención de los turistas extranjeros al mismo tiempo que se consolida la llegada de nacionales.