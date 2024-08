Víctimas del hilo

Por el humo se sabe dónde está el fuego y por el hilo de pegamento se sabe si están o no los inquilinos de un domicilio. Los robos en Zamora, con el truco del hilo de pegamento, se han sucedido a lo largo del verano incrementándose durante este agosto que podemos dar por finiquitado. Para los amigos de lo ajeno el verano es jauja. Lo que no puedo entender es cómo una y otra vez se salen con la suya sin que nadie les detenga. Zamora está bien vigilada o eso pienso yo. Cierto que no puede haber un policía para cada inmueble, pero sí cabe la posibilidad de que los vecinos actúen como tales.

En aras de una buena vecindad, los que se quedan en sus hogares deberían estar más atentos y a la mínima sospecha llamar de inmediato a la Policía. Pienso que todos debemos colaborar con la autoridad para acabar con este estado de cosas tan desagradables que suponen mucho más que un quebranto económico. Entre el miedo a los okupas, el miedo a los ladrones, a los timadores y a toda esa caterva de gente de mal vivir, quienes no vivimos somos los que trabajamos honradamente y nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Ya basta de que otros se suban a nuestro carro y hagan suyo nuestro sudor.

Hay que "cortar" semejante hilo como sea. Yo abogo por las cámaras, en la seguridad de que habrá más de uno que ponga el grito en el cielo. Sepan que, gracias a las cámaras se han podido detener a muchos delincuentes que, de otra manera, seguirían haciendo de las suyas con lo nuestro. Y cuando no es con lo nuestro actúan contra nosotros mismos a los que nos asaltan e intimidan. Se ha pasado del "pedid y se os dará" a cogerlo directamente sin pedir permiso. No todos en España pueden ser Amancio Ortega, dueño de Inditex o Juan Roig, propietario de Mercadona. Si ambos han llegado donde están ha sido a fuerza de doblar el espinazo y de trabajar como el que más. Pero eso, algunos no lo entienden.

Algunos prefieren utilizar el hilo de pegamento, el timo de la estampita, la estafa telefónica, la estafa romántica y el fraude postal, entre otros. Por eso, sociedad y vecinos de comunidades debemos actuar en consecuencia. ¡A por ellos!

