España, más clasista que racista

A Ara Malikian, músico.

Las palabras siempre son importantes, sobre todo cuando se trata de hablar de situaciones candentes, una vez más en época estival, como la llegada masiva de migrantes a las costas españolas, la limitación de recursos para atenderlos, las dificultades para distribuirlos de manera solidaria entre los puntos de primera atención y el resto del territorio. Todo ello ocupa la atención informativa, las tertulias y la prensa de toda índole, donde, como es habitual, los políticos de uno y otro signo aprovechan para tirarse los trastos a la cabeza y desentenderse de la urgencia de quienes reciben un día sí y otro también la avalancha, porque es una avalancha. Pero el ruido es solo ruido y no una solución, ni mucho menos un análisis de la cuestión y es por esto por lo que, como punto de partida, convenga situar el problema con las palabras precisas, porque solo desde ahí se podrá empezar a buscar soluciones humanitarias sostenibles.

Que en España hay racistas y, además, xenófobos es un hecho innegable. Es más, se puede ser lo uno y no lo otro o las dos cosas a la vez. En cualquier caso, allá cada uno con sus postulados siempre y cuando sean coherentes con sus actos y estos no sean manifiestamente ilegales. Con ello quiero decir que es en la coherencia donde reside la exigencia de respeto a lo opinado, porque el hecho de que cualquiera pueda expresar su pensamiento no tiene nada que ver con que haya de ser respetado. Por mi parte, desde esa misma libertad de expresión, no tengo la menor intención de respetar ninguna opinión que no se sostenga con argumentos y coherencia en los actos y sí aquellas que, aun siendo diferentes a mi opinión, estén argumentadas y refrendadas por el comportamiento de quien las lanza, en ocasiones en redes, o desde sede parlamentaria, con el altavoz que de ello se deriva.

Quien no quiera migrantes en nuestro país que lo defienda. Ahora bien, ¿qué migrantes son los que le molestan? ¿todos? ¿los ilegales solamente? ¿los de otras razas? ¿solo los pobres de solemnidad? En la respuesta a estas preguntas puede estar la clave de buena parte de la solución del problema.

Se me hace difícil discutir que hay una concentración de migrantes en determinados puntos costeros, como se me hace igual de fuera de toda discusión que cuando se realizan distribuciones por otros territorios estos migrantes son situados en determinados barrios que no suelen ser los mejor tratados en todos los órdenes dentro de la ciudad. En otras palabras, la cacareada solidaridad, multiculturalidad, convivencia entre diferentes y demás se ejecuta en la práctica en las zonas menos favorecidas de las poblaciones en las que se distribuyen, de manera que todos estamos por la acogida, pero esta la viven día a día las barriadas menos postineras, porque no conozco yo centros de acogida de migrantes ubicados en los centros urbanos de alto nivel económico. Qué casualidad. Y el día a día es muy importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

La España que arrojaba a los suyos fuera de sus fronteras ahora recibe a otros que vienen con las mismas ilusiones y, sobre todo, con los mismos problemas en origen: guerras, violencia, hambre

En este contexto, y desde el absoluto respeto, me vienen a la cabeza nombres propios por todos conocidos como Lamine Yamal, Nico Williams, o Ara Malikian, españoles todos ellos. Y que el lector siga añadiendo nombres, razas, religiones y demás sobre personajes conocidos por todos, españoles o que desempeñan aquí su labor profesional y que no responden al prototipo racial, onomástico ni religioso de los que se consideran españoles de pata negra, como el jamón, o quizás solo el jamón pueda ser de pata negra.

A lo que voy es a que negros, musulmanes, libaneses, o gitanos no nos plantean ningún problema siempre y cuando no sean pobres o tengan éxito. Esta es la jodida cuestión en esta España tan democrática, social y de derecho y me atrevo a extenderlo al resto de Europa y de EEUU.

Así que esto no va de racismo y ni siquiera de xenofobia, al menos no de manera sustancialmente significativa en el conjunto de la población, sino de puro y duro clasismo, o, para afinar más, de aporofobia, del rechazo al pobre, porque si no lo es y si, además, tiene renombre, entonces no tenemos el menor problema en que sea nuestro vecino. Es más, no tengo la menor duda de que muchos de los que se definen como xenófobos o racistas presumirían de tener como vecino a alguno de los nombres citados, como no lo tuvieron los residentes de La Moraleja con el chalet El Lerele, de Lola Flores, pese a las juergas gitanas hasta el amanecer a las que a más de uno le hubiera gustado ser invitado por muy payo visigodo que se sintiese.

Abordar con éxito un problema, como una enfermedad, pasa por hacer un diagnóstico certero y, en mi opinión, las dificultades que nos plantea la migración, incluso la ilegal, no está en la raza, la cultura, o la religión, sino en la absoluta pobreza de quienes se adentran en el mar en cayucos en busca de una vida mejor, como millones de españoles abarrotaron trenes y barcos hacia Europa o América en los duros años de la posguerra española y que ahora nos parecen tiempos tan lejanos. La España que arrojaba a los suyos fuera de sus fronteras ahora recibe a otros que vienen con las mismas ilusiones y, sobre todo, con los mismos problemas en origen: guerras, violencia, hambre. Y claro que entre medias se colará algún indeseable como, no nos engañemos, se colaron españoles indeseables en Alemania, Suiza, o Argentina en los años 50. Claro, pero algunos, solo algunos, ni todos, ni, por supuesto, la mayoría.

Seguir insistiendo en la educación de la población española en el respeto al diferente, sea por raza o por religión, que hay que seguir en ello, no es poner, en mi opinión, la medicación adecuada, si no se pone el acento en acabar con el clasismo, que este sí que es un mal endémico. Por ello, en lo que hay que poner los esfuerzos es en la comprensión y auxilio de los desfavorecidos, de los pobres, y para que esto sea efectivo es fundamental que toda la sociedad esté implicada en cada momento, por lo que es fundamental que la distribución de estas pobres gentes pobres que llegan a nuestras fronteras se haga en todas las zonas de todas la ciudades y pueblos, para que todos entendamos que, en su situación, haríamos lo mismo, y también es esencial hacer entender que a la pobreza, o no, siempre se añade una tragedia más, ser extranjero aquí y también serlo en sus propios países una vez que los han dejado, como tan bien lo explica en sus conciertos y alguna entrevista, entre el desgarro y su fino humor, mi admirado violinista Ara Malikian.

Lo demás me parecen cantos de sirena.

Suscríbete para seguir leyendo