El Tránsito que nos espera

Me pregunto a veces si existe en la geografía urbana de nuestra ciudad un lugar o una zona que podamos calificar como el epicentro de la vida espiritual, que pueda darse en ella. Descarto, al contrario de lo que muchos podrían opinar, que este lugar o zona sea la Catedral, por una sencilla razón, y es que nuestro magnífico primer templo no tiene vida espiritual ¿por qué? Pues porque es un lugar deshabitado, nadie vive en él. En mi opinión me inclino a pensar que el epicentro de la vida espiritual en nuestra ciudad se halla en la zona que fue escenario de mi infancia, exactamente en la Rúa de los Francos, en una extensión que va desde el ábside de la iglesia del Tránsito hasta la plazoleta recoleta contigua a la iglesia de San Ildefonso.

Nosotros vivíamos en el edificio que hace esquina con la calle Pizarro. Sólo habría en la calle dos o tres edificios civiles. En frente de nosotros vivía en una bella edificación Conchita Miranda, bondadosa, elegante, simpática, eternamente joven. Contigua a esta casa estaba –está– la iglesia de la Magdalena. El pórtico ofrece en el tímpano un bello e intrincado bordado de formas y volúmenes de piedra que nos causan admiración. En el interior de la iglesia hay un grupo escultórico que representa la muerte de una doncella de cuyo cuerpo sale su alma volando al cielo. Sobre esta pequeña joya de piedra Claudio Rodríguez escribió unas líneas al respecto: "Reposo funerario de la piedra viva, piedra sonora de muerte. Hay que acercarse de puntillas a esta dama yacente, misteriosa y desconocida. El secreto de su nombre, de su existir, del alentar de su pecho erguido, vivirá para siempre. Ángeles veladores, de mirada asombrada por tanta eternidad, inciensan el cuerpo. El alma, acunada en actitud niña, sube. Vuelo de piedra, sin aleteos, fijo hacia el cielo...".

Adosado a la iglesia había un convento ocupado por monjas de la Congregación, fundada en 1851 por Santa Soledad Torres Acosta. Se hacían llamar Siervas de María y Ministras de los enfermos. Las recuerdo cuando al atardecer salían del convento con un hatillo en sus manos camino de los distintos domicilios, donde pasarían la noche acompañando y cuidando a un enfermo. En la misma acera de la Magdalena, pero en el otro extremo, estaban las monjas del Amor de Dios, cuya congregación fundara en Toro en 1864 el sacerdote Jerónimo Usera, y que tenían un colegio, en el que aprendí yo las primeras letras. Una monja con un puntero iba señalando unas letras escritas en el encerado: "La eme con la a, ma! –cantábamos los niños–, ¡la eme con la e, me; la eme con la i, mi; ma, me, mi!". Así hasta agotar el abecedario.

En la otra acera, en frente, se halla la iglesia de la Virgen del Tránsito. Un devoto matrimonio zamorano, doña Osorio y Juan de Carbajal, ceden su hacienda a unas monjas clarisas de Gandía para fundar un convento. Un grupo de estas monjas se instala en Zamora. La priora, por su parte, añora la imagen de la Santísima Virgen que poseen en Gandía. Y aquí viene la leyenda. Dos peregrinos, camino de Santiago de Compostela, piden hospedaje en el convento, y se ofrecen, como imagineros que se declaran, para tallar una imagen pidiendo una habitación donde poder aislarse y trabajar. Al día siguiente las monjas, extrañadas por no dar señales de vida los dos peregrinos, irrumpen en la habitación donde se habían instalado, y ven que unos ángeles desaparecen dejando la imagen de la Virgen sin terminar.

Ya desde los siglos VI y VII se tenía como cierto que la Virgen al fin de su vida subió a los cielos en cuerpo y alma, pero no fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cundo el papa Pio XII proclama en la Constitución Apostólica "Profundisissimus Deus" que "la Inmaculada Madre de Dios, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del Cielo". A la Virgen se le asignan, como nombres titulares palabras que tienen que ver con acontecimientos de su vida, tales como Anunciación, Visitacion, Encarnación, Purificación, Concepción, etc. Nombres que adoptan muchas mujeres. Si consideramos la palabra "tránsito", entendemos que hace alusión al hecho de que la Virgen, al final de sus días, se traslada en cuerpo y alma del espacio terrenal que ocupa a un espacio sideral o ultra sideral –no sabemos, sin intermedio alguno–. La Virgen, al entender de la doctrina, no muere, sino que es vencida por el sueño, queda dormida. También se emplea esta realidad con otro término que la matiza: la palabra Asunción. La Virgen es "assumpta", es arrebatada, aspirada, absorbida, por una fuerza interior o por una fuerza exterior, no sabemos con certeza, hacia el cielo.

Cuando éramos chiquillos, esta iglesia y convento tenía un atractivo misterioso para nosotros. íbamos al torno a proveernos de los residuos de las sagradas formas, que tas monjas confeccionaban, y una voz femenina nos hablaba sin ver a la persona. ¿Qué había detrás de ese torno? Y también, vista a través de una pequeña ventanilla inserta en la misma puerta de la iglesia, ¿cómo era la Virgen que de lejos veíamos alzada en el presbiterio ligeramente iluminado? Nuestra Virgen me recuerda a las vírgenes andaluzas. No me inspiran mucha devoción esos rostros suyos, acharolados y repetidos, que emergen entre luces, ropajes suntuosos, collares, coronas, joyas, velas, imágenes que procesionan y a veces zarandean, como en el espectáculo tribal y cateto del salto de la reja en el Rocío. Fanatismo puro y duro.

Por eso me inclino por preferir la Virgen Dormida del Monasterio de la Ascensión a tres kilómetros del centro urbano de nuestra ciudad, donde reside una comunidad de monjas benedictinas, que poseen una imprenta constituyendo una Editorial titulada Montecasino. Muy cerca, en el claustro, se halla la Virgen yacente de la dormición. No hay nada de lujos en su vestimenta, todo es sencillo, pues la Virgen era pobre. Su rostro sereno irradia placidez, belleza, paz.

Finalmente señalo como centro de espiritualidad a la iglesia de San Ildefonso donde yo hice mi Primera Comunión, con uniforme de marinerito azul, conjuntamente con mi hermana Marisa que iba de novia vestida de blanco. Enfrente del Amor de Dios se encuentra, como un apéndice de la iglesia, la vivienda parroquial. No puedo por menos de evocar aquí, viviendo en esta casa, la figura de un párroco de gran altura, no sólo física, sino también moral y espiritual, don Benito Peláez, varón de Dios, de feliz memoria.

Y ya me queda por mencionar, en un extremo de San Ildefonso, la plazoleta que es un remanso de tranquilidad y paz, como no hay otro en nuestra ciudad. Permaneciendo un rato en este espacio idílico me parece percibir el eco de aquellas voces de cantos y plegarías que las carmelitas lanzaban al aire desde su clausura y entonces siento como aquel poeta, que, cuando llegaba a un pueblo, tan a gusto se encontraba que quería quedarse en él para siempre y se sentaba meditabundo en un poyo deseando quedar convertido en árbol, en piedra desgastada y viva, en ventanal, en fuente...

Todos los humanos nacemos con una etiqueta que dice "tránsito". Con este concepto se afirma que, en nuestro último suspiro, algo en nosotros sigue vivo, mientras que sólo una parte de nosotros se destruye, desaparece. Es lo que acontece a la doncella en el grupo escultórico de la Magdalena. Como ella quisiera yo, al fin de nuestros días, quedar ml cuerpo dormido en el espacio terrenal, mientras que, por otra parte, unos ángeles veladores –y voladores – acogen mi alma y la trasladan al espacio sideral o ultrasideral, donde por los siglos de los siglos mora Dios.

