No sé de quién fue la idea de instalar bolardos por doquier en calles cuya estrechez se ha visto acentuada con las obras acometidas por el Ayuntamiento para adecuarlas a no sé qué historia que o bien se han sacado de la manga o de alguna normativa europea. En su día ya hablé de los inconvenientes de estos elementos que afean notablemente las calles. El Ayuntamiento los ha "plantado" donde les ha tocado en suerte y ahí los ha dejado para incordiar a los vecinos. Más jardines, más árboles, más fuentes rumorosas y menos bolardos y contenedores que afean y ensucian la ciudad.

Más vale tarde que nunca, el PSOE de Zamora, por boca del concejal David Gago ha solicitado la retirada, ojalá que inmediata, de estos elementos en la zona centro. Me voy a detener aquí porque también el reducido grupo socialista en el Ayuntamiento de Zamora ha solicitado la instalación de más zonas de carga y descarga en la nueva reordenación del tráfico que está acometiendo el Ayuntamiento. Ignoro el porqué de esta petición, para más ruido de camiones y furgonetas y para que donde toque un garaje con su pertinente vado, haya que llamar constantemente a la Policía Municipal, porque delante de la puerta hay aparcado un furgón o un turismo que pasaba por allí y vio el oportuno hueco.

De la guarrería que se origina a diario y a cualquier hora alrededor de los contenedores ubicados aquí y acullá nada dice el portavoz del Grupo Municipal del PSOE. Los contenedores están no tanto para servir a los vecinos como para hacer lo propio con las grandes superficies que son las culpables de la guarrindonguería que se ve y se huele a la legua. A los súper ni tocarlos. Así están algunas aceras en las que no cabe más grasa. Porque, encima, han puesto un tipo de loseta de lo más sucio. Qué más da, dentro de unos años se cambia y aquí no ha pasado nada.

Menos mal que lo de los bolardos puede llegar a solucionarse porque ambulancias y taxis lo tienen crudo. Los vecinos estamos ya muy hartos de soportar ciertas situaciones que podrían evitarse si quienes deben y pueden tuvieran dos dedos de frente y gestionaran mejor los recursos.

