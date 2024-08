… In corpore sano

Cuánta razón tiene Pablo, mi médico, cuando me aconseja la práctica del ejercicio, junto a una alimentación adecuada, para una vida sana, para mantener cuerpo y mente en un estado óptimo. Al igual que es fundamental para nuestra salud alimentar nuestro cuerpo cada día, es muy importante realizar ejercicio físico a diario. El sedentarismo, y los problemas asociados al mismo, constituyen un problema de salud que ya ha puesto en alarma a las Administraciones Públicas. Por eso, ir al gimnasio con regularidad ayuda a mejorar nuestra forma física general.

Lo que me diga mi médico va a misa. Y como siempre tiene razón, me he puesto de nuevo manos a la obra, y tras varios meses de vagancia, he vuelto a coger fuerza, gusto y ganas y a las ocho de la mañana ya estoy, dale que te pego, haciendo todo lo que puedo en el gym. Ese "todo lo que puedo" es más de lo que podía imaginarme antes de empezar. Me estaba anquilosando, perdiendo movilidad, sobre todo en brazos y hay que ver con qué celeridad voy recuperando potencia, fuerza, flexibilidad, coordinación, agilidad, velocidad, equilibrio y salud cardiovascular.

No me cuelgo ninguna medalla al esfuerzo, que también, me refiero al hecho de esforzarme cada día, porque quien en verdad me está ayudando mucho es "mi monitor", Miguel Martín. Con una paciencia infinita me ha corregido y corrige con la sabiduría que le da su dilatada experiencia. Sin prisa pero sin pausa, Miguel me ha indicado los ejercicios y las máquinas más convenientes a mis necesidades, consiguiendo hacer de una rutina todo un divertimento y ayudándome a superar ciertas limitaciones que ya creía insuperables.

Miguel Martín es más que el propietario del gimnasio y un monitor de lujo. Miguel es un campeón mundial, reconocido internacionalmente. Es un profesional cualificado del ejercicio que no tiene secretos para él. Ha sido para mí una suerte contar con la ayuda de este profesional bajo cuya dirección he ido consiguen ciertos beneficios físicos que me han permitido notar la evolución de mi cuerpo. Gracias a Miguel, he notado una mejora física integral, que para muchas personas está directamente ligada a su estado de ánimo y salud mental tan preocupante últimamente.

Suscríbete para seguir leyendo