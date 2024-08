Webs tóxicas

Quizá he sido excesivamente benévola al tratar como tóxicas a ciertas webs que son suicidas o inducen a ello. Lo que voy a contar no es nuevo. Se tiene noticia de su existencia desde el año 2019, sólo que a día de hoy la cada vez mayor vulnerabilidad mental de tantas personas, la ha devuelto a la actualidad. Se trata de una web administrada desde Estados Unidos y que no es recomendable. Cuenta con 500 usuarios en Reino Unido y más de cinco mil repartidos por todo el mundo. La investigación ha sido realizada por la BBC que prudentemente ha ocultado el nombre de la web para evitar darle difusión.

Sin duda es de lo más macabro. Publicita métodos para quitarse la vida y propicia citas para suicidarse. Cada persona cuelga su perfil con la edad, sexo, localidad y método preferible de suicidio, permitiendo conversar en foros privados destinados a los usuarios. Los británicos están aterrados tras conocerse que la muerte de 130 personas en el Reino Unido se relaciona con este aterrador servicio on line. Según las estadísticas en el país del Rey Carlos cada año se quitan la vida 5.642 personas, lo que supone quince suicidios diarios. Muchos de ellos atribuibles a la web de citas para suicidarse.

No sé qué hemos hecho del mundo. Estamos convirtiendo la Tierra en una planeta inhabitable y estamos construyendo entre todos una sociedad desquiciada. ¿Cómo es posible que se llegue a extremo tal? ¿Cómo es posible que se permita la existencia de web semejante? El suicidio no es ilegal en el Reino Unido pero la Ley impide fomentarlo. ¿Qué hacen entonces que no cierran página tan macabra y destructiva? No es posible que se rinda culto al suicidio ni de forma individual ni de forma colectiva.

Obviamente, en ese viaje a la oscuridad no se permite la intrusión de personas que irradien esperanza u ofrezcan su ayuda para seguir viviendo. Pretenden que la esperanza y las ganas de vivir no coticen en la bolsa de la vida. No entiendo semejante interés. Sólo entiendo que la vida es un regalo y no un problema que tiene que ser resuelto y que un pequeño cambio positivo puede cambiar la vida entera.

