El trabajo y saber desconectar

"El gran reto: Hacer posible, entre todos, trabajar y vivir con calidad".

Recientemente he leído un libro titulado "Ir o no ir", del autor Paco Muro y, a decir verdad, creo que contiene una serie de experiencias y máximas que son fundamentales para quienes se mantiene aún en activo, dentro del ámbito laboral y para quienes aspiran a un puesto de trabajo.

He llegado a la conclusión de que cada persona debe tener las ideas sumamente claras sobre su situación en el mundo de la empresa, como jefe, encargado o simplemente trabajador, léase asalariado. Confundir posiciones es muy peligroso.

Tomé nota de una frase que, me llamó especialmente la atención, les recuerdo que siempre procuro leer, teniendo papel y pluma, al lado, es fundamental, no podemos cargarlo todo a la memoria, pues, nos puede fallar. La frase en cuestión dice así: "La ilusión es la gasolina del talento".

En el libro de Paco Muro, titulado "Ir o no ir", se recogen consejos de suma utilidad para aplicarlos a la vida diaria, cotidiana, así se recoge: "Al fin y al cabo será el jefe el que tendrá que cargar con las consecuencias de lo decidido y el que se supone que sabe lo que está haciendo".

Hay según Paco Muro tres elementos claves del talento directivo.

El corazón, la inteligencia y el valor, esta última completa el trío básico.

Recuerdo un consejo de un directivo a uno de sus empleados: prohibido decir "es que", siempre hay que pensar y buscar soluciones a los problemas.

Es fundamental diseñar un sistema de incentivos. "Las decisiones no se venden y hay que saber transmitirlas y siempre, a ser posible, buscar el lado positivo de las decisiones".

En el momento presente y teniendo en cuenta que nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de estímulos, a que todo sea inmediato y a estar conectados a las mil y una redes sociales, hemos de poner freno, para reflexionar. Esto es desconectar y dedicar momentos a reflexionar y pensar en nosotros mismos. Para ello hemos de renunciar a muchas cosas, lo importante es saber renunciar y, máxime en vacaciones y, como recoge Paul Simón, cantante y músico: "Hoy no tengo nada que hacer, excepto sonreír".

"Disponer de más opciones no nos hace más felices. Sólo provocará que tengamos más dudas". (Brinkmann, en "La alegría de perderse cosas).

Aburrirse tiene sus ventajas, como dicen los italianos "Il dolce far niente" ( el placer de no hacer nada) .

Disfruta de tus días de descanso, porque cuando comiences tu actividad te van a saturar de trabajo y procura distinguir entre lo importante y lo que no lo es tanto.

Piensa qué quieres tú de tu vida y procura eliminar lo superfluo, lo innecesario. Aspira a ser feliz y piensa qué quieres hacer.

Y en vacaciones procura desconectar, que estar pendiente del móvil y de la llamada laboral no conducen a nada y no está incluido en la soldada; nuestra mente necesita descansar y recuperar fuerzas para comenzar bien el curso. Ahora en verano, procura leer, porque leer es vivir y compartir. Y por favor, aparta de tu vocabulario, expresiones tales como "es que" o " es lo que hay". Tú vales mucho más.

Lo importante no es trabajar más, si no mejor, y así todos tan contentos. La vida no consiste en trabajar, trabajar y trabajar y al final tener dificultades para adquirir una vivienda en propiedad, donde poder descansar.

Reflexionen, por favor, y luego actúen en consecuencia.

Pedro Bécares de Lera

