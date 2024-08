Decía Gilbert Keith Chesterton (filósofo, periodista y escritor británico: 1874-1936), que: "una persona sensata puede parecer rara porque no cambia con las modas, y que, por contraste, millones de personas se consideran sensatas porque siguen la última insensatez que se ha puesto de moda". Y a ustedes, respetables lectores ¿Qué les parece la cita? ¿Podríamos aplicarla al uso de algunas redes sociales..?

G.K., considerado por muchos uno de los grandes pensadores del siglo XX, siempre abogó por anteponer el sentido común, el razonamiento y la tradición a las tendencias. Firme defensor de los usos y las costumbres, Chesterton propugnó la incoherencia de algunas modas y lo hizo siempre con un fino sentido del humor, dando a entender lo difícil que es convencer a los que son proclives a los cambios, de que éstos han de ser siempre coherentes y motivados, para ir a mejor, porque si algo está ahí y funciona, lo de cambiar por cambiar no tiene mucho sentido. Premisa de Chesterton: "Si ves una cerca, antes de intentarla derribar, entérate del motivo por el que se construyó y después obra en consecuencia".

Aunque G.K. es muy anterior a la aparición de las "redes sociales", ese fenómeno tan singular como extraordinario que, en cierto sentido, ha cambiado nuestras vidas, imagino que, conociendo su forma de pensar, si hubiera tenido que convivir con ellas no habría podido negar que, como canales de comunicación abiertos y universales, han revolucionado el mundo empresarial, el de los negocios, y por supuesto, el de la formación, por las ventajas que han propiciado al hacer que sea posible mantener un contacto permanente, a distancia, entre todos los proveedores, clientes y demás público interesado en cualquier producto que se pueda enseñar, promocionar o vender vía online… Tanto desde el punto de vista educativo como del comercial, hasta el mismísimo Chesterton habría tenido que reconocer que las redes sociales han sido todo un avance.

Cosa muy distinta habría dicho si hubiese tenido la oportunidad de referirse a las conocidas como redes horizontales, visuales o de interrelación personal, en las que "todo vale". Mantener contactos personales, incluso con desconocidos que ocultan su identidad; colgar o, como también se dice, subir cualquier tipo de imagen o contenido a una red; difundir información de toda clase a través de la misma, aunque mucha sea falsa; en definitiva, interactuar en un espacio "virtual" que puede hacer que te olvides del mundo real en el que vives, no creo que hubiese sido del agrado del gran filósofo y escritor que fue G. K. Ch.

Servidor, que solo utiliza alguna de las redes al uso cuando tiene que buscar cierta información, ha de reconocer que para comunicarse con sus semejantes prefiere el "cara a cara", porque te permite mirar a los ojos de aquel a quien te diriges, o la escritura, porque tanto si es privada, como si la haces pública, sabes a quién, o a quiénes va destinada y cuál es su objetivo y finalidad.

No obstante, y reconociendo los avances que en el campo de la comunicación ha supuesto Internet y todo cuanto le rodea, uno considera que el uso de algunas redes horizontales debería restringirse, o protegerse para evitar males mayores.

Muchos expertos en salud mental ya han avisado acerca de lo perjudicial que está siendo su uso por los más jóvenes y los más vulnerables. Y como de la falta de formación de unos y de la vulnerabilidad de otros, por desgracia, no son pocos los que se aprovechan: ¡Mucho cuidado a la hora de permitir a los que no pueden, no saben, o no quieren entender el peligro que entrañan algunas redes, porque las hay que llegan a ser perniciosas y adictivas!

Dejo lo escrito para que sean ustedes los que reflexionen acerca de la última moda que "está haciendo furor"; que no es otra que el uso que de las conocidas como redes de citas y contactos están haciendo quienes apenas saben discernir entre lo que es conveniente y lo que no. Son demasiados los que las utilizan para darse a conocer, y no pocos los que tras de ellas ocultan sus intenciones y su verdadera identidad, para que no sean reconocidos ni por la madre que los parió.

Para conocerse y entablar cualquier tipo de relación personal, donde esté el "vis a vis" que se quiten todas las redes…

Es una opinión.

