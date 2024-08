El tricolon, un arma de comunicación

No siempre como usuarios de la lengua sabemos cómo se llaman las construcciones que estamos utilizando, incluso aunque nos sean tan familiares como esa que oímos aún en los mercadillos, que mira que me gustan, cuando un tendero vocea "Bueno, bonito, barato", o ese "Oír, ver y callar" con el que se solía y suele advertir sobre todo a los más pequeños cuando están presentes en conversaciones de mayores. Pues bien, esas frases tienen un nombre, tricolon, una figura lingüística con la que se construyen oraciones o frases compuestas por tres miembros, de ahí su nombre, y cuyo ejemplo más tradicional en los libros es "veni, vidi, vici" (llegué, vi, vencí), atribuida a Julio César.

No se alarme el lector que siga leyendo, porque no se trata de hacer aquí un discurso teórico sobre este asunto, pero sí de llamar su atención sobre la presencia constante de esta figura y su valor para la asertividad, tan de moda en la actualidad, a través de un mensaje muy corto y muy contundente, al tiempo que invitarle en este tiempo de vacaciones y calor asfixiante a que cree los suyos propios. A fin de cuentas, en una sociedad tan veloz y con tantos bombardeos de información y publicidad el tricolon es una buena arma para dejar clara nuestra posición.

Decía antes que se trataba de un mensaje corto y contundente, lo cual facilita su emisión, recepción y memorización hasta el punto de interiorizar el mensaje con mucha rapidez, de ahí que sea un buen recurso para la publicidad. Muchos lectores aún recordarán un anuncio de una famosa marca de detergente y suavizante en el que el director de la compañía, gran novedad allá por 1986, decía: "Busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo", lo que supuso no solo reflotar su compañía, sino también revolucionar los spot televisivos. De hecho, ahora mismo hay una entidad bancaria que publicita así su app: "Ahorra, invierte y controla tus finanzas desde una app", la misma estructura que utiliza un anuncio de un conocido lubricante femenino: "Prueba. Confía. Ama". Nuevos tiempos, pero con fórmulas antiguas, lo que da buena cuenta de su eficacia.

Pero no solo es útil para publicitar productos, también lo es para publicitar instituciones y hasta definir Estados. La Real Academia de la Lengua Española declara así su función: "Limpia, fija y da esplendor" y el lema de Francia mantiene el viejo grito de la revolución: "Liberté, egalité, fraternité". Como no podía ser de otro modo, es un magnífico recurso para crear mensajes políticos, que no dejan de ser una forma de publicidad. ¿Quién no recuerda el "Sangre, sudor y lágrimas" de Churchill en plena Segunda Guerra Mundial, quizás dicho mucho antes por Roosevelt? En realidad, el discurso pronunciado en 1940 era "No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor", pero fue el propio Churchill quien lo redujo en la recopilación de sus discursos que hizo con el título que acabaría dando pie, en 1942, a la película Sangre, sudor y lágrimas de Nöel Coward. Y ya metidos en el cine, cómo no recordar "El bueno, el feo y el malo", de Sergio Leone, en 1966, o Come, reza, ama, dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Julia Roberts en 2010.

La fuerza de esta manera de crear un mensaje reside no solo en su brevedad, sino en que, habitualmente, es el último elemento el que se quiere realzar

La fuerza de esta manera de crear un mensaje reside no solo en su brevedad, sino en que, habitualmente, es el último elemento el que se quiere realzar, de manera que los dos anteriores son una especie de introducción hasta llegar al clímax, que es lo que queremos que retenga nuestro receptor sin la menor duda. Lo anunciado en el mercadillo es barato, los niños se callan, hay que comprar ese detergente y controlar nuestras finanzas, esplendor da la RAE a la lengua, la hermandad es lo fundamental en el lema francés y lágrimas hubo para llenar océanos durante la II Guerra Mundial; el malo es el que más enreda en la película de Leone y amar es lo esencial en la película de Murphy, como en el lubricante femenino. Lo mismo podríamos aplicar en literatura al marqués de Bradomín, de Valle-Inclán, "feo, católico y sentimental" y, por supuesto, al capitán Alatriste, definido de esta manera en la primera línea de la serie de relatos de Arturo Pérez-Reverte: "No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente".

Hablándole a mi hija Gala de este artículo que estaba escribiendo y como exhibición de que había entendido de qué iba la cosa me ha espetado "novio, marido y amante", con una sonrisilla que quiero pensar que de satisfacción por lo bien que había entendido lo del tricolon. Pero como uno aún anda fino y rápido de cabeza, y muy alejado de estereotipos, le ha certificado, además de su buen aprendizaje, la grandeza de ese tricolon, como todos los demás. Lo importante es el último término, así que, del mismo modo que cantante es quien canta, amante es quien ama y de esto, voto a Dios, que he estado más que sobrado. Y mi hija lo ha certificado una vez más con su sonrisa.

