Prácticas desiguales

Existen dos prácticas cada vez más comunes en España que corren diferente suerte. Por un lado está la práctica de dejar sombrillas y otros objetos para reservar espacio con antelación en la playa y por otro lado está la cada vez más sangrante okupación de la vivienda ajena. El primer caso conlleva multa. El segundo suele salir gratis. Las autoridades han decidido tomar medidas, hasta el punto de que dejar sombrillas u otros objetos para reservar espacio en la playa llevará aparejadas multas de hasta 300 euros. Okupar un domicilio ajeno, destrozarlo, vivir del cuento con luz, agua y comunidad pagadas, no supondrá ni multa ni pena alguna para el okupante.

No se puede ser tan drástico en un caso y tan permisivo en otro. Si las situaciones de okupación indeseada sucedieran en los domicilios de los políticos que nos gobiernan a todos los niveles, hace tiempo que se habría puesto fin a la situación. Esos domicilios están bien custodiados, están bien protegidos y es prácticamente imposible acceder a ellos, puede que eso también contribuya a que la autoridad competente no tenga prisa por legislar medidas que acaben con semejante problema.

Quienes gobiernan deben ser más valientes y ponerse del lado del que sufre la injusticia y el oprobio de ver cómo unos desalmados se apoderan de su vivienda causando destrozos que todos hemos podido contemplar en tantos y tantos reportajes sobre okupación como nos han ofrecido los distintos canales de televisión. Encima, nada se puede hacer contra los okupas porque la Ley parece apoyarles, parece favorecerles a ellos, cuando lo mejor sería darles una patada en el culo, ponerles fuera de casa y a otra cosa.

La venta de alarmas para los hogares españoles, Zamora no es una excepción, se ha disparado en los últimos años. No es para menos. Porque, además de al sector okupa tenemos que soportar al sector "amigos de lo ajeno", estos no saben qué inventar para entrar en los hogares.. La Policía debe estar más atenta que nunca. Además de los amigos de lo ajeno autóctonos, tenemos que soportar a los llegados de otras latitudes y esos suelen ser devastadores.

