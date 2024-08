Polos de hielo

Un grupo de paisanos hablaban el otro día sobre las excelencias de los helados que se hacen en Zamora, en especial de los que elabora La Valenciana. Uno de ellos decía que era una gozada poder elegir entre una gama tan amplia de sabores. Otro apuntaba que en Zamora siempre se habían fabricado buenos helados. Coincidían en que hace muchos años, los que sobresalían eran los de La Toscana, establecimiento ubicado en la avenida de Alfonso IX, justo al lado del local que ocupaba la emisora EAJ-72 Radio Zamora, que hacía esquina con la "Avenida"; y también los de La Ibense, en la calle de Santa Clara, muy cerca de la calle Alfonso de Castro, esa que conduce a la zona de "los pinchos morunos".

Aquellas heladerías no ofrecían, ni mucho menos, tal variedad de sabores. Eran los de mantecado, limón, fresa y chocolate, los que había, bien fueran de cucurucho o "al corte". Pero tampoco la gente demandaba otra cosa.

En el pasado, decía otro tertuliano del grupo, eran los polos los que encandilaban a la gente menuda. Entre otras cosas porque su precio era la mitad del de los helados, lo que hacía posible echarse al coleto, por el mismo importe, una doble ración de frigorías. Pero lo cierto es que aquellos polos, por mucho que haya alguien que los añore, no eran sino unos simples troncos de cono de hielo a los que les habían añadido un jarabe con sabor a fresa, limón o menta, agraciando su aspecto con atractivos colores. Duraban apenas un par de minutos, pues, al absorberlo (esa era la manera más común de degustarlos) desaparecía el color y el sabor rápidamente, quedando solamente el mazacote de hielo, de color translúcido, que servía de soporte.

Aquellos polos eran simples trampantojos de una realidad aparente. Tan aparente, como la que ofrecía España, cuando se decía que era una democracia orgánica para no llamarla dictadura

Los vendedores de polos eran muy populares entre la chiquillería, hasta el punto de que los chavales les adjudicaron el sobrenombre de "poleros", de la misma manera que los heladeros eran aquellos que vendían helados, o los fruteros la fruta.

Los "poleros" solían ser autónomos. Salían a vender su producto empujando un carrito de madera de grandes ruedas, con un pequeño tejadillo, que aparcaban en un punto concreto de la ciudad, siempre el mismo, de manera que no había que romperse la cabeza para saber dónde encontrarlos.

Mucho me temo que quienes ahora recuerdan aquel producto con nostalgia, de una manera idílica, no serían capaces, hoy día, de tomarse un polo de aquellos, ni siquiera medio. Porque entonces no había otra cosa donde elegir, y la gente tenía que conformarse con eso y con otras cosas peores que no es el caso llegar a mencionarlas ahora. Hoy día, por muchas guarrerías que les añadan a los productos que consumimos, su sabor y aspecto ha mejorado sensiblemente, así como también su control sanitario.

Así pues, los "polos" de entonces no eran lo que parecían, por mucho que sus llamativos colores hicieran sentir atracción hacia ellos. Aquellos "polos" eran simples trampantojos de una realidad aparente. Tan aparente, como la que ofrecía España, cuando se decía que era una democracia orgánica para no llamarla dictadura, por parte de los prebostes que gobernaban entonces.

Los "poleros" aguantaban a pie firme el calor del estío, esperando pacientemente a sus clientes, mientras Vicente Planells, un locutor tan locuaz como simpático, salía de la emisora a tomar el aire y, si se terciaba, daba cuenta de una cerveza en el bar de al lado. Vicente Planells había llegado a Zamora años antes, en la postguerra, para hacer la "mili" (Léase servicio militar). Una "mili" sui generis, ya que el susodicho procedía de la zona republicana. Algo parecido a lo que le sucedió al humorista Miguel Gila. Ambos fueron protagonistas –Vicente muchos años más– de los programas que emitía la EAJ-72 Radio Zamora.

A nadie se le ocurrió pensar de qué vivían los "poleros" en invierno, cuando los conos de hielo colgaban de tejados y canalones dando fe de lo que eran en Zamora los gélidos y crudos inviernos. Pero, al igual que las aves migratorias, los poleros aguantaban esa estación del año no se sabe dónde, ni haciendo qué cosas, para volver con nuevos bríos los siguientes veranos.

La época de los "poleros" coincidió también con la llegada de nueva sabia, como el desembarco de Agustín García Calvo en el Instituto (por supuesto, el Claudio Moyano, ya que no existía ningún otro) para dar clase de latín, y poner en práctica aquello de lo que todo el mundo había oído hablar, pero del que no había gozado nunca, cuál era el "aprobado general", que el insigne poeta, filólogo y pensador adelantaba a sus alumnos antes del comienzo de cada curso. No hacía tanto que el poeta Claudio Rodríguez había escrito "El don de la ebriedad". Y el entrañable y gran pintor Antonio Pedrero, siendo un chaval, quizás estaba dándole los últimos toques a su mítico cuadro "La golondrina".

Polos, poleros, pintores y poetas, y también escultores como Ramón Abrantes, de cuyos chistes aún se siguen riendo quienes lo conocieron. Un volaverunt de otros tiempos.

