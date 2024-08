A vueltas con los listillos

¿Saben ustedes qué es un "fodechincho"? Hasta hace unas semanas solamente lo sabían en Galicia. La palabreja se ha extendido por España; se ha puesto de moda y quien más, quien menos, mira ya a su alrededor a ver cuántos "fodechinchos" conoce. Traduzcamos: "fode" equivale a "ode" y chinchos (jureles) son los peces más baratos que se encuentran en los mercados de Galicia. Y los gallegos, con esa ironía fina que también abunda por estas tierras nuestras, han bautizado como "fodechinchos" a los madrileños porque enseguida acaban con los chinchos, o sea que se tiran a lo barato, aunque vayan presumiendo de dinero y de poder adquisitivo. El mote lo popularizó un oyente gallego cuando desde una emisora le preguntaron si creía que se le daba excesivo protagonismo a Madrid y a todo lo que sucedía allí. El hombre, con sorna en las palabras y el tono, aseguró que nunca se iba a la cama sin preocuparse de lo que ocurría en la capital de España. Y añadió lo de los "fodechinchos", que rápidamente se extendió por las ondas.

El asunto adquirió otra dimensión cuando un restaurante coruñés anunció su cierre temporal, harto, dijo el dueño, de la prepotencia de los madrileños. Y agregó, con un error de bulto muy habitual, que si caía una bomba en su pueblo se quedaba sin gente "la meseta". Como tantos otros, confundió Madrid con la meseta. Hombre, por aquí andamos muchos "mesetarios" que no tenemos nada que ver con la Cibeles. De hecho, por mi zona circula desde hace muchos años un dicho que reza así: "al vino le pasa como a los hombres; pierde bastante al bajar el puerto". O sea que la cosa viene de largo y de muy atrás.

Como en estos días vacacionales hay tiempo para casi todo, pues al personal le ha dado por buscar «fodechinchos» (o algo así) en su hábitat de agosto. Y se encuentran, vaya si se encuentran.

El caso es que, fallos geográficos y lingüísticos aparte, esa actitud de muchos madrileños (no todos ni mucho menos), la protesta del empresario coruñés y la palabra "fodechincho" han dado lugar a uno de los fenómenos de este caluroso verano. Como en estos días vacacionales hay tiempo para casi todo, pues al personal le ha dado por buscar "fodechinchos" (o algo así) en su hábitat de agosto. Y se encuentran, vaya si se encuentran. Aquí no pueden acabar rápido con los chinchos porque, entre otras razones, no tenemos chinchos. Nuestros mares no los crían; aquí únicamente de besugos y merluzas para arriba. No hay chinchos, pero los "fodechinchos" madrileño-galaicos han sustituido a los "cuñados" y a los que antaño llamábamos "listillos". Saben de todo y dan lecciones en cuanto entablas conversación. Con el "egque" por delante, te cuentan (no todos, claro) grandezas. Es necesario que todo el mundo sepa lo bien que les va. A los cuatro días de emigrar, ya los han hecho "encargados", es decir jefecillos, o jefazos, depende del tono que utilicen.

La supuesta superioridad moral del "fodechincho" de estos pagos tiene otra vertiente curiosa. Algunos se piensan (o actúan) como si los pueblos fueran una tribu amazónica descubierta estos días para que ellos paseen con los perritos y sus hijos puedan montar tranquilamente en bici. ¿Tienen papel higiénico?, preguntó hace poco uno en una tienda de un pequeño pueblo. La dueña sonrió, dijo "pues, claro" y se quedó con ganas de añadir "y cómo crees tú que nos limpiamos el culo". Es una simple anécdota, pero que refleja bastante bien un estado de cosas cuando menos inquietante y curioso. Y digo lo de inquietante porque actitudes y lenguaje parecen abrir una sima entre el mundo urbano y el rural. Y eso que la mayoría de los "fodechinchos" de estos pagos proceden de los mismos lugares donde ahora parecen extraños. Se fueron los abuelos y los nietos ya parecen de otra galaxia, incluso en la forma de vestir. Hace un tiempo se exhibían en chándal; ahora desfilan con pantaloncitos cortos y camisetas deportivas. No hay moda que se les resista.

Total, que no se tomen ustedes muy a pecho las cosas de los "fodechinchos". Ellos son así. Pero no les copien porque les crean superiores. Al contrario, traten de reconducirlos al buen camino.

