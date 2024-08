La lluvia de estrellas de las Lágrimas de San Lorenzo ya está llegando / Agencias

En el evangelio de San Juan, proclamado en este XXI domingo del tiempo ordinario (Jn 6,60-69), se ha conservado el recuerdo de una fuerte crisis entre los seguidores de Jesús. Con pocos datos se nos dice que a los discípulos les resulta duro su modo de hablar, quizás porque les parezca excesiva la adhesión que reclama de ellos. De hecho, en un cierto momento, "muchos discípulos se retiraron y ya no iban con él",

Por primera vez experimenta Jesús que sus palabras no tienen la fuerza deseada. Sin embargo, no las retira, sino que se reafirma: "las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero algunos de vosotros no creen". Y aquí llegamos a una encrucijada: mientras Jesús se crece en la dificultad, algunos de los discípulos entran en crisis y dejan de seguirlo. Las crisis, en su variedad de situaciones en la vida de las personas, sinceramente afectan. Pensemos en las diferentes crisis que nos envuelven en el mundo, la Iglesia, la familia, la economía, la política, la sociedad… Tanto, que muchos piensan que estamos atravesando una hora difícil y sin esperanza, que vivimos en la noche, una especie de noche comunitaria y cósmica… Pero, ¿no es en la noche donde se ven las estrellas? Solo quien es capaz de atravesar la noche puede llegar a los levantes de la aurora, al nuevo día. Es por lo que no debemos temer ni preguntarnos con angustia, quiénes somos nosotros los cristianos en medio de un mundo plural y diferente. Cambiando la tristeza en gozosa esperanza, podemos decir como Simón Pedro: "Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos".

La respuesta del apóstol es ejemplar, sincera, humilde, sensata, propia de un discípulo que conoce a Jesús lo suficiente como para no abandonarlo. Su actitud puede ayudar todavía hoy a quienes con fe vacilante se plantean prescindir de toda fe, pues ésta ya no es algo evidente y natural. Son muchos los que en el contexto socio cultural en que vivimos se sienten sacudidos por la duda y la indiferencia, y son bastantes los que, dejándose llevar por las corrientes del momento, lo abandonan todo. Ciertamente el creyente ya no puede apoyarse en la cultura ambiental ni en las instituciones. La fe va a depender cada vez más de la decisión personal de cada uno. Será cristiano quien acoja, escuche y siga a Jesucristo. En el fondo, quien piense como Jesús, sienta como Jesús y actúe como Jesús. Se hace realidad hoy la famosa expresión de Tertuliano, siglo III: "un cristiano no nace, se hace". Es necesario, pues, salir de la ambigüedad y tomar una opción fundamentada en la experiencia de encuentro personal con Jesucristo.

Amigo lector, y tú, ¿también quieres marcharte? Es una pregunta decisiva que dejo en tu corazón. Feliz domingo.