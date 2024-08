Los huesos del pobre Teodomiro

El científico gallego Patxi Pérez-Ramallo, que lideró una investigación internacional que identificó mediante ADN los huesos del obispo Teodomiro, el descubridor de la tumba del Apóstol Santiago, posa en una imagen sin datar con el cráneo de dicho religioso / Cedida

Cuenta la piadosa leyenda que en el primer cuarto del siglo IX un ermitaño gallego llamado Pelayo fue testigo de un acontecimiento extraordinario: una estrella –o lluvia de estrellas, según la versión– se posaba en un campo. Atribuyéndolo a una acción sobrenatural, mandó llamar al obispo de Iria Flavia (hoy Padrón), quien acabó descubriendo allí el sepulcro escondido del apóstol Santiago el Mayor y de sus dos compañeros, y que a su vez avisó al rey asturiano Alfonso II, quien ordenó edificar un pequeño templo. Aquí echó raíces el fenómeno jacobeo, convirtiéndose Compostela –según la etimología popular, "campo de estrellas"– en meta de peregrinaciones desde aquella Edad Media hasta hoy (meta siempre penúltima, pues la fe vislumbra la meta última en Dios, descanso del ser humano siempre en camino, "homo viator").

Resulta que en medio de tantas leyendas, que a veces se nos antojan poco claras y hasta brumosas, hace unos días hemos sabido que un equipo interdisciplinar de científicos que trabajan en las universidades de Oxford, Estocolmo y Viena y en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva ha realizado un análisis exhaustivo de los restos humanos encontrados en 1955 en el subsuelo de la catedral de Santiago, bajo una lápida con el nombre de Teodomiro. Los huesos, que se atribuyeron primero a un varón de avanzada edad, en los años 80 pasaron a interpretarse como los restos mortales de una mujer. Pero, la ciencia avanza y mediante técnicas como los análisis multiisótopo y de ADN, la datación por radiocarbono y el análisis osteoarqueológico, los investigadores han concluido que probablemente sean los vestigios del "legendario" obispo Teodomiro.

Yo me he acordado inmediatamente de las reliquias de Cristo y de los santos, tan importantes y controvertidas en la historia de Occidente de los últimos dos milenios. No podemos entender Europa sin las peregrinaciones a los santuarios que las custodian, ni la cultura, la sociedad, la política y la economía sin tener en cuenta el tesoro que suponía poseerlas, o el valor simbólico de defenderlas u ofenderlas, que de todo hubo. Reliquias sometidas después a la apisonadora de una supuesta crítica ilustrada –tantas veces despojada, sin embargo, de luces– que hizo pasar el péndulo desde una credulidad rayana en la superstición, que dañó ciertamente a la fe, hasta una actitud de desprecio que adquiere ribetes de burla.

La palabra reliquia la hemos heredado directamente del latín. Es "lo que queda", y viene a su vez del verbo "relinquere", que significa "dejar atrás". Pero para los creyentes es memoria, que siempre trae al presente y nunca abandona en el pasado. El 15 de agosto la Iglesia rezaba, en la Liturgia de las Horas, con un poema de Leopoldo Panero, exclamando que "todo es recuerdo en el amor". Porque somos también materia, es natural el apego a las cosas tangibles que nos remiten a personas cuya huella en nuestra vida –lo intangible– es algo verdadero, bueno y bello. No queremos ni debemos olvidar. Tampoco a Teodomiro, otro testigo más de una larga cadena de memoria.