Ha sucedido recientemente. Un condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja ha eludido el ingreso en prisión tras cambiar su sexo en el Registro Civil, lo que ha hecho que el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Sevilla se inhiba en el caso, mientras que su abogado ha pedido el indulto de la pena. ¡Qué bonito! Estas situaciones se vienen repitiendo con demasiada frecuencia. Desde la tramitación de la ley trans hay contenidos que afirman que una persona puede eludir denuncias o condenas por violencia de género si hace un cambio de sexo registral. Quiero creer que el sistema funciona y la Justicia también, a pesar de estas leyes confusas y erróneas. Menos mal que si hay una sentencia firme por violencia de género previa a un cambio de sexo registral y se pide un indulto después, la ley no prevé una revisión por esta circunstancia. Espero y deseo que así sea.

Si eres hombre para maltratar, sé hombre para aguantar el peso de la Ley. Y no que, cuando se aplica la Ley, con decir que un individuo se siente mujer, que un individuo es mujer, se acabaron sus problemas. No se han podido hacer peor las cosas. No se puede eludir una condena por violencia machista con semejante argumento. Ni aunque se haya sometido a una intervención quirúrgica para cambiar pene por vagina. Que no. Las responsabilidades jurídicas que la persona tuviese antes de la rectificación registral, deben mantenerse contra viento y marea de estas gilipolleces que van en detrimento de la seguridad y la integridad de la mujer.

Recuerdo la película de Blake Edwards, ¿Víctor o Victoria?, en la que una extraordinaria Julie Andrews da vida a una cantante capaz de personificar ambos sexos, en una hilarante trama que le valió a la actriz y cantante el Globo de Oro a la mejor actriz. En la película no hay otro maltrato que el del fracaso y el hambre. En la vida real el maltrato es auténtico, lo perpetra Víctor en plenas facultades pero, sin la necesaria exigencia de buena fe y en fraude de ley, no lo asume Victoria. Los juzgados no pueden inhibirse en estos casos. Hay que blindar la aplicación de la ley de violencia de género.

